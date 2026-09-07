O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 12 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas aos moradores do município, algumas funções exigem experiência.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o endereço eletrônico [email protected], informando o nome da vaga. Outra opção é enviar pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão também realiza, nos dias 08 e 11 de setembro, mutirões para duas empresas em várias funções. Na terça-feira (08/09), haverá um processo seletivo para Auxiliar de Operações Logísticas da J&T Express. Já na sexta-feira (11/09), o processo seletivo é do Grupo GPS para ajudante de serviços gerais, motorista líder, oficial de obras, operador de roçadeira e soldador, inclusive vagas para PCD.

Em ambos os mutirões, os interessados devem comparecer munidos de documentos a partir das 9h. O PLT funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, Centro.

Confira as vagas da semana no PLT:

AJUDANTE GERAL – Vaga masculina. Não é necessária experiência. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-alimentação. (5 vagas)

AUXILIAR DE PCP – Vaga afirmativa para mulheres. Ensino médio completo, conhecimento em Excel, sistema GRP e processos de fabricação. Experiência anterior com PCP, produção, logística ou estoque. Salário compatível, alimentação no local, vale-refeição, vale-transporte ou auxílio combustível e plano de saúde e odontológico. (1 vaga)

BABÁ – Experiência comprovada. Disponibilidade para trabalhar 5 horas por dia. Remuneração a combinar. (1 vaga)

CONFERENTE DE INVENTÁRIO – Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass, adicional noturno 20%. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL – A partir de 17 anos. Residir em Nova Odessa e região. Técnico em Química ou graduação em Química ou áreas correlatas em andamento. De segunda-feira a sexta-feira, das 07h30 às 17h30. (1 vaga)

FRESADOR – Necessária experiência. De segunda-feira a quinta-feira, das 07h às 17h, e sexta-feira, das 07h às 16h. Salário a combinar. (1 vaga)

REBARBADOR/ESMILHADOR – Com experiência. De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h28. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação ou cesta básica, convênio médico e odontológico, café da manhã no local e plano de carreira. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – Experiência em torno convencional. De segunda a quinta-feira, das 07h às 17h, e à sexta, das 07h às 16h. Salário a combinar. (1 vaga)

Leia + sobre economia, emprego e mercado