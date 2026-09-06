O palmeiras empatou na noite deste domingo como o Botafogo no Rio de Janeiro e viu o outro time carioca, Flamengo, Assumir a liderança do campeonato brasileiro 2026.

Foi o segundo empate seguido do verdão que ainda assim depende só de si porque encara o Flamengo em casa ainda antes da .rodada final do brasileiro.

O jogo terminou 0 – 0 E o técnico do verdão Abel Ferreira ficou muito irritado com a atuação do seu ataque.

Palmeiras, agora Libertadores

depois da pressão que passou na fase anterior, O Palmeiras volta ao sonho da Libertadores. Nesta quarta-feira, O verdão encarara colo-colo do Chile, Que eliminou o mirassol na fase anterior.

O jogo acontece em São Paulo e vale pelas Quartas de final do torneio que é obsessão do time brasileiro.