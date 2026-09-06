A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com processo seletivo para cadastro reserva de estagiários. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de setembro, pelo site pp.ciee.org.br/vitrine/17339/detalhe. Uma prova on-line também deve ser realizada, dentro do mesmo prazo. Há vagas para nível superior, técnico e médio.

As vagas são para jornada de 30 horas semanais presenciais, com um limite de 6 horas diárias. Será oferecida bolsa-auxílio equivalente a um salário mínimo para nível superior. Para nível técnico e médio, o valor corresponde a 3/4 do salário mínimo. Os selecionados também recebem auxílio-transporte de R$ 11,80 por dia estagiado.

As vagas abertas para cadastro reserva na prefeitura são:

Nível Superior:

Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – (Marketing/Publicidade e Propaganda/Rádio e TV), Design Gráfico, Direito, Educação Especial, Educação Física (Bacharelado), Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Civil, Farmácia, Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Informática (Geral), Jornalismo, História, Letras, Logística, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Pedagogia, Psicopedagogia, Processos Gerenciais, Recursos Humanos e Serviço Social.

Nível Técnico:

Administração, Contabilidade, Design Gráfico, Edificações, Informática (Geral), Informática para Internet, Logística, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos.

Nível Médio:

Funções diversas para estudantes que estão cursando do 1ª ao 3º ano do Ensino Médio.