Festival de Teatro recebe inscrições até 15 de setembro

Festival de Teatro de Americana recebe inscrições de espetáculos até 15 de setembro

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O CultivArt Fest – Festival de Teatro de Americana recebe, de 3 a 15 de setembro, inscrições para a seleção de espetáculos teatrais e oficinas que integrarão a programação artística e cultural do evento, promovido de 8 a 11 de outubro, em diversos pontos da cidade. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, clicando no banner sobre o tema, em www.americana.sp.gov.br.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), RCA Dance e NEM – Núcleo EntreMundos.

Serão selecionados, ao todo, oito espetáculos teatrais, sendo três infantis, três montagens para espaços alternativos ou de rua e duas peças de teatro adulto, além de duas oficinas destinadas à formação, experimentação e compartilhamento de conhecimentos relacionados às artes cênicas. A prioridade é para propostas de artistas e grupos de Americana.

Podem se inscrever artistas independentes, grupos, coletivos e companhias teatrais de Americana e região. Cada espetáculo selecionado receberá cachê de R$ 2 mil e cada oficina, de R$ 500,00, conforme as normas estabelecidas no regulamento, também disponível no site do município.

O festival tem o objetivo de valorizar a produção teatral, promovendo o encontro entre artistas, grupos, companhias e público, estimulando o intercâmbio artístico e ampliando o acesso da população às artes cênicas. A programação é inteiramente gratuita e pretende contemplar diferentes linguagens, estéticas, formatos e temáticas, fortalecendo a diversidade da produção teatral local e regional, contribuindo para a formação de público.

“O festival de teatro CultivArt Fest será mais uma oportunidade para que a produção artística de nossa cidade seja apresentada ao grande público. O meio teatral em Americana tem uma tradição de força na cidade e convido os grupos e coletivos a inscreverem seus espetáculos e participarem desta grande celebração artística proporcionada por meio de edital de fomento lançado pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. O CultivArt Fest é realizado com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

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