Para encerrar a semana com muitas ações de zeladoria e manutenção na região da Cidade Jardim, o “Prefeitura na Área” realizará, neste sábado (27), a partir das 9h, um evento repleto de atrações gratuitas, na Praça Oscar Ignacio de Souza.

Durante toda a semana, a Prefeitura de Americana promoveu diversas melhorias em toda a Região da Cidade Jardim. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos finalizou o recape da Rua das Açucenas e a construção de uma rotatória na Avenida De Cillo, ampliou a pavimentação da Rua das Petúnias, e realizou o mini recape e revitalização das sinalizações de solo.

A Praça Oscar Ignacio de Souza também foi revitalizada, com pintura das guias, sarjetas, piso e banheiros. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) – Unidade de Praças e Jardins (UPJ) realizaram os trabalhos de poda, roçagem, trituração de galhos, rastelamento, levantamento de copas das árvores, limpeza, recolhimento de gramas e galhos, e manutenção do playground.

Completando as ações, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos fez diversos atendimentos durante a semana orientando a população da região sobre o Cadastro Único. O suporte aconteceu no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), da Vila Mathiensen.

O sábado terá muitas atividades e atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos para a população de todas as idades.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO:

9h – Abertura do evento

9h às 12h – Oficina de escultura com balões

9h às 10h30 – Aula de fitdance (parceria com Academia Panobianco)

9h30 às 12h – Torneio de futebol society com escolinhas da região

10h30 às 11h – Aula de zumba

10h30 às 11h30 – Show de prêmios

11h às 12h – Apresentação de capoeira

13h às 16h30 – Oficina de pintura facial

14h às 14h30 – Apresentação de judô

14h30 às 15h30 – Show com Raphael Lira (pop/rock e reggae)

15h às 16h – Atividades físicas para “melhor idade”

15h30 às 17h15 – Show com Gustavo Martins (sertanejo)