Saúde promove palestras no SENAI sobre Saúde Mental

Saúde promove palestras no SENAI durante a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (8) um ciclo de palestras voltadas aos cuidados com a saúde mental, no SENAI “Álvares Romi” de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, destinada aos alunos de todos os cursos da unidade, foi realizada em dois períodos, contemplando todas as turmas.

A medida é alusiva à Semana Municipal de Conscientização sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes no âmbito do Município de Santa Bárbara d’Oeste, instituída por meio da Lei Municipal nº 4.733 de 7 de novembro de 2025, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro.

As palestras foram ministradas pela psicóloga e coordenadora do Departamento de Saúde Mental do Município, Magda Maria Alves Varela Pastro, e pelo psiquiatra do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil, Eduardo Perillo Mendes de Vasconcellos, abordando junto aos jovens a importância cada vez maior dos cuidados com a saúde mental.

Com temas como depressão, ansiedade, uso de drogas e outras substâncias, quando se deve procurar ajuda, sexualidade, uso adequado de medicação, entre outros, a iniciativa proporcionou um momento de reflexão e conscientização para os estudantes, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental em todas as fases da vida.

Peça teatral

Na última terça-feira (6), também em alusão à Semana Municipal de Conscientização sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, o Teatro Municipal Manoel Lyra recebeu o espetáculo “Identidade”, entre outras apresentações. Com participação da Lumen Cia. De Artes, a peça teatral retratou a história de Gabriel, alguém que vivia buscando aprovação e que, por esse motivo, em cada ambiente que ia, mostra-se um tipo de pessoa. Isso sempre dava certo, até que, em seu aniversário, se deparou com todas as pessoas de sua convivência em sua casa. A história então passa a abordar como ele lidaria com essa situação, e quem seria de verdade.

Em Santa Bárbara, a Prefeitura oferece tratamento para a população nos setores de Saúde Mental (CAPS), além de acolhimento nas UBSs e atendimento para os casos de urgência nos prontos-socorros.

O CAPS Infantojuvenil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas em saúde mental. No CAPS 2 é feito o acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.

Já o CAPS AD (Álcool e Drogas) realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido ao uso de álcool e outras drogas. O horário de atendimento dos CAPSs é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP