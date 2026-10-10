Marcos Caetano pede serviços no Cemitério do Parque Gramado

Marcos Caetano pede serviços de zeladoria no Cemitério do Parque Gramado

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de serviços de roçagem e limpeza de mato alto no cemitério do Parque Gramado.

Segundo o parlamentar, a realização da manutenção visa garantir melhores condições de limpeza, segurança e conforto aos moradores que visitarão o local por ocasião do Dia de Finados, data em que há um aumento expressivo no número de visitantes. O autor afirma que a execução desses serviços é importante para proporcionar um ambiente digno e acolhedor às famílias que prestam homenagens aos seus entes queridos, além de contribuir para a conservação e manutenção adequada do espaço público.

“Nosso objetivo é garantir que os cemitérios estejam limpos, seguros e bem cuidados para receber as famílias no Dia de Finados, proporcionando um ambiente digno e acolhedor para todos que vão homenagear seus entes queridos. O pedido já foi encaminhado à administração do cemitério, e as providências necessárias já estão sendo tomadas para garantir melhores condições aos visitantes”, afirma Marcos.

A indicação será incluída na pauta da sessão ordinária de terça-feira (13) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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