40 anos de Cavaleiros do Zodíaco

Leia + sobre diversão e arte

Mais de seis décadas de história sobre as animações japonesas foram compiladas pelo escritor Roger Amstrong no livro Anime-se³: Animês. A obra funciona como um catálogo das principais produções surgidas no Japão e um guia para se aprofundar nos aspectos teóricos, estéticos e artísticos desses conteúdos que hoje se tornaram elemento-chave da indústria do entretenimento mundial.

Com coautoria do roteirista e arte-educador Wlady Pereira, a publicação é destinada a todos os fãs de cultura pop e outros interessados pela área, como colecionadores, estudantes, pesquisadores e professores. Dividida em três partes, a obra inicia com uma introdução sobre as origens, a expansão asiática no meio audiovisual e as dinâmicas do mercado global contemporâneo.

A história das séries animadas japonesas no Ocidente é, também, a história de obras que sobreviveram apesar de tudo. Apesar da censura, do preconceito, da incompreensão institucional. E sobreviveram porque provocaram amor. Porque despertaram sonhos. Porque trouxeram consolo, catarse, rebeldia ou beleza onde antes havia apenas rotina. Porque, como toda arte verdadeira, não pediram licença para existir: simplesmente foram sentidas. (Anime-se³: Animês, p. 504 e 505)

A segunda seção do livro reúne mais de 200 resenhas que se tornam uma porta de entrada para compreender a evolução técnica da animação, as estratégias da indústria, a circulação internacional e a chegada dessas produções ao Brasil. Além de um capítulo exclusivo para abordar as transformações causadas por Naruto, também há análises sobre clássicos, como Astroboy (1963), King Kong (1966) e The Adventures of Tom Sawyer (1980), até sucessos que marcaram a infância dos brasileiros, como Os Caveiros do Zodíaco (1986), Dragon Ball (1986), Sailor Moon (1992) e Pokémon (1997).

Já a última parte da obra está dividida em doze eixos temáticos. O protagonismo feminino, as questões de gênero e androginia, os grandes mestres da animação japonesa, a força dos fãs em períodos de censura, a importância dos fandoms digitais e a revolução das histórias para além do meio televiso são alguns dos assuntos atravessados por Roger Amstrong e Wlady Pereira.

Animês³: Animes é o primeiro volume de uma série que ainda apresentará as escolas de animação dos Estados Unidos e da Europa para mostrar como cada uma delas contribui para formar o imaginário de gerações. “As séries animadas expressam valores, comportamentos, transformações tecnológicas e diferentes visões de mundo, ao mesmo tempo que estabelecem vínculos afetivos duradouros com o público, proporcionando uma sensação de pertencimento e contribuindo para a construção de uma memória coletiva”, afirma Roger Armstrong.

FICHA TÉCNICA

Título: Anime-se!³

Subtítulo: Animês

Autor: Roger Armstrong

Editora: LC Books Editora

ISBN: 9786584222380

Páginas: 524

Preço: R$ 199 (físico) | R$ 99 (e-book)

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Roger Armstrong é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), especialista em Comércio Exterior e servidor público do judiciário federal há mais de 20 anos. Durante a carreira, fez estágio profissional na Alemanha, foi bolsista da Fundação Japão e continuou a pesquisar sobre diferentes culturas. Essa curiosidade resultou na publicação de Anime-se³: Animês. A obra sobre a corrente japonesa da animação é o primeiro volume de uma trilogia que percorrerá as escolas dos Estados Unidos e da Europa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP