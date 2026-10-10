O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou neste sábado (10) a revitalização do tradicional Parquinho do Panambi, o Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”. A cerimônia reuniu autoridades, imprensa, familiares da homenageada e bom público da população.

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Também marcou a abertura da programação do SBO Kids 2026, realizado em comemoração ao Dia das Crianças.

O espaço passou por uma ampla revitalização, com investimento total de R$ 1,1 milhão da Prefeitura. A obra contemplou o restauro do robô e do foguete, dois brinquedos símbolos do Parquinho do Panambi, além da instalação de dois novos brinquedos: o avião e o barco. As melhorias também incluem nova pintura, reforma da pista de caminhada, construção de novos sanitários, implantação de área para food trucks e espaço pet.

“Hoje é um dia muito especial para Santa Bárbara d’Oeste. Estamos entregando de volta à população um espaço que faz parte da história da nossa cidade e da infância de muitas gerações. Revitalizamos o Parquinho do Panambi com muito carinho, preservando brinquedos que são símbolos desse lugar e trazendo novas opções para as crianças e suas famílias. Mais do que uma obra, estamos entregando um espaço para brincar, conviver, praticar atividades e, principalmente, criar novas memórias”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município. A revitalização teve como objetivo oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população, fortalecendo as políticas públicas voltadas ao lazer, à convivência, à promoção da saúde e ao bem-estar social.

Estiveram presentes na entrega a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan; o vice-prefeito Felipe Sanches; a chefe de Gabinete Roberta Semmler Laudissi; os secretários Cleber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), Mônica Mosna (Administração), Paulo Eduardo de Oliveira (Gestão Estratégica),

Paula Mori (Fazenda), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Vinícius Furlan (Esportes), José Carlos Nadilichi (Planejamento), Tânia Mara da Silva (Educação) e Márcia Petrini Della Piazza (Justiça e Relações Institucionais); o presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio Cesar Kifú, e os vereadores Carlos Fontes, Careca do Esporte, Gustavo Bagnoli, Juca Bortolucci e Marcelo Cury.

O evento também contou com a presença de familiares da homenageada: Cristiane Biondi, Luciane Biondi, Waldemar Edson Biondi Filho, Vânia Biondi Moço, Sonyete Biondi Leite, Sandra Mara Biondi Leite, Tatiana Mauro Tobias e Daniel Augusto Biondi Moço.

O Parquinho do Panambi funciona todos os dias, das 7 às 19 horas, e está localizado entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no Jardim Panambi.

Qualificação dos espaços em Santa Bárbara

Essa obra integra o conjunto de investimentos da Prefeitura na recuperação e qualificação dos espaços públicos, incentivando a prática esportiva, o convívio social e a ocupação dos bairros com ambientes mais seguros e acolhedores.

Desde 2021, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inaugurou ou revitalizou quase 40 Áreas de Bem-Estar e Lazer em todas as regiões da cidade. Os espaços receberam playgrounds, academias ao ar livre, quadras esportivas, iluminação em LED, paisagismo e infraestrutura voltada ao convívio da população, ampliando as opções para a prática de atividades físicas e momentos de lazer. Além dessas intervenções, a Administração Municipal promoveu a revitalização do Parque dos Ipês e do Parque Araçariguama e entregou, em 2025, o Parque das Paineiras.

SBO Kids 2026

A entrega do Parquinho do Panambi deu início à 2ª edição do “SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir”, que proporcionará atividades gratuitas para crianças de todas as idades até o dia 18 de outubro. Serão realizadas ações no Museu da Imigração (dia 13, das 14 horas às 16h30), no CEU das Artes (dia 14, das 13 às 16 horas) e no Parque dos Ipês (dia 18, das 8 às 16 horas).

A realização é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com diversas secretarias e apoiadores.

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