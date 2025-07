Raposinha presa na gaiola ganha liberdade em Santa Bárbara

Uma raposinha que estava presa em uma gaiola foi resgatada em ação conjunta da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e do corpo de bombeiros.

A Equipe de GPA compareceu na Av. da Agricultura para auxiliar o Corpo de Bombeiros na condução de uma gaiola para transportar uma raposa, que fora capturada no interior de um estabelecimento comercial.

O animal foi conduzido até o CETRAS do município. Os profissionais do referido órgão ambiental examinaram o animal silvstre e concluíram que ele encontrava-se em boas condições, deliberando pela sua soltura, de imediato, em local adequado. A equipe do GPA prestou apoio ao CETRAS, e deslocou-se à “Mata do Comanche” onde a médica Veterinária Dra. Mariana realizou a soltura da raposa.

A ação aconteceu nesta quinta-feira.

