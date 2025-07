A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Proteção dos Direitos e Defesa da Mulher, realizou nesta segunda-feira (21), no Salão Nobre da Secretaria de Educação, a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, o evento reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e profissionais da área na discussão de avanços e propostas nas políticas públicas voltadas às mulheres.

A conferência contou com palestra da advogada Flávia Rodrigues da Silva, integrante da Comissão da Mulher da OAB de Rio Claro, além de discussões organizadas em quatro eixos temáticos: Governança, Enfrentamento à Violência, Autonomia Econômica e Saúde Integral da Mulher. Durante a programação, também foram eleitas as delegadas que representarão Santa Bárbara d’Oeste na etapa estadual.

Representando o prefeito Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches destacou as políticas públicas já implementadas pela administração municipal e reforçou o compromisso com o diálogo e a ampliação da rede de proteção às mulheres.

“Santa Bárbara tem sido pioneira na criação de ações que garantem mais segurança e apoio às mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Hoje, apresentamos os avanços conquistados, mas também ouvimos a população e buscamos construir novas soluções em conjunto com a sociedade civil”, afirmou Sanches.

Entre os programas destacados pelo vice-prefeito estão o abrigo para vítimas de violência doméstica e o Anjo da Guarda das Mulheres, ação da Guarda Municipal que oferece acompanhamento e proteção às mulheres ameaçadas. “Reafirmamos nosso compromisso de manter os canais de diálogo sempre abertos com todos os setores envolvidos na defesa dos direitos das mulheres”, completou.

