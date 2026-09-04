A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou um veículo Jeep Renegade, produto de furto, no bairro São Domingos na tarde desta quinta-feira (3).
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Por volta das 13h25, a equipe foi acionada pelo Centro de Segurança Inteligência(CSI) para averiguar um veículo na Rua Adílio Feola. Com as informações transmitidas pela rede, os agentes localizaram o automóvel, que havia sido abandonado no local. Os suspeitos já haviam se evadido.
Cara foi trabalhar com a Renegade
Segundo o proprietário, o veículo estava estacionado em uma área de recuo, na lateral da empresa onde trabalha. Ao sair para o almoço, percebeu que o automóvel havia sido levado e encontrou fragmentos de vidro no chão.
A vítima acionou a polícia, o sistema de rastreamento do veículo e solicitou o cadastramento da placa na Muralha Digitalizar.
O veículo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi comunicada.
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