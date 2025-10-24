Roberta Lima debate defesa dos animais com deputados Bruno Lima e Rafael Saraiva

Leia + sobre política regional

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na segunda-feira (20) com o deputado federal Delegado Bruno Lima (PP-SP) e o deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil) para debater políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal, com o objetivo de fortalecer ações conjuntas entre as esferas municipal, estadual e federal.

Durante o encontro, os parlamentares discutiram medidas para ampliar a rede de proteção aos animais, incentivar campanhas de conscientização sobre guarda responsável, combater os maus-tratos e promover a adoção de animais abandonados. “Os deputados são referências na defesa dos animais, com um trabalho incansável de fiscalização e criação de leis que fazem a diferença. É uma honra poder dialogar com representantes que compartilham da mesma luta e buscam resultados concretos para transformar a realidade dos animais em nosso estado”, destacou a vereadora.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP