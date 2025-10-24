Devido ao feriado do Dia do Servidor Público, reunião de terça (28) será na quinta (30)

Os vereadores de Sumaré se reúnem para a 34ª sessão ordinária da Câmara na próxima quinta-feira, dia 30. A mudança na data da reunião, que normalmente é realizada às terças-feiras, acontece devido ao feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro – exatamente a data da reunião da próxima semana.

O horário de início da reunião está programado para as 10h. As discussões e votações podem ser acompanhadas pela população de maneira presencial, no plenário José Maria Matosinho, na sede do Legislativo, ou de forma online, pela transmissão ao vivo no canal da Casa no YouTube.