O setor de cartões do Terminal Rodoviário “Francisco Luiz Bendilatti”, na região do Campo Limpo passa por reformas. A ação da Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realiza a troca do piso e a instalação de divisórias na parte interna.

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Durante as obras, o atendimento ao público é realizado na sala da Administração, localizada ao lado do setor de cartões. “A obra está sendo realizada com o objetivo de melhorar o espaço para os funcionários e o atendimento à população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Atendimento na Rodoviária

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.