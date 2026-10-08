Sabesp abre vagas para região de Campinas

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A Sabesp, maior empresa de saneamento do Brasil, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, com oportunidades para as cidades de São Paulo, Barueri, Osasco, Botucatu e Itatiba.

O programa será baseado no aprendizado prático, com participação em projetos e acompanhamento dos desafios de uma operação de grande escala.

As vagas serão distribuídas em quatro frentes:

Engenharia, Operações e Suprimentos: atuação na expansão e na operação dos sistemas de água e esgoto, além da gestão de fornecedores, ativos e processos, com foco em eficiência e qualidade;

Negócios, Tecnologia e Experiência do Cliente: atuação em estratégia, inovação e relacionamento com os clientes, com desenvolvimento de soluções digitais e aprimoramento de produtos, serviços e canais;

Gestão Corporativa e Governança: atuação nas áreas de finanças, pessoas, jurídico, auditoria, riscos, controles internos e compliance;

Regulação, Energia e Sustentabilidade: atuação no relacionamento com órgãos reguladores, na eficiência energética e na gestão ambiental.

Para participar, é necessário ter formação superior (bacharelado ou tecnólogo) prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028, além de disponibilidade para atuação presencial, com jornada diária contínua de 6 horas em horário comercial.

Conhecimentos intermediários de inglês e Excel serão considerados diferenciais no processo seletivo.

Os estagiários selecionados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.200,00 e um pacote de benefícios que inclui vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, convênio bem-estar (TotalPass), acesso à universidade corporativa (Unisabesp) e day off de aniversário.

As inscrições para o Programa de Estágio Sabesp 2027 poderão ser realizadas até 13/10/2026.

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