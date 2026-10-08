A equipe de vôlei feminino sub-15 da Secretaria de Esportes de Americana enfrenta Itapeva nesta sexta-feira (9), às 17h, pela Copa Itatiba de Vôlei. A partida será realizada na Praça de Esportes Euclides Mariana Ribeiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe americanense viaja até Itapeva para o confronto com a equipe da casa, em mais uma rodada da competição.

Força do vôlei

A participação na Copa Itatiba faz parte do trabalho de formação e desenvolvimento das atletas, com a disputa de torneios regionais para ampliar a experiência competitiva da equipe.

“Estamos trabalhando bastante nos treinamentos e sabemos que teremos um jogo importante pela frente. Nosso objetivo é colocar em prática tudo aquilo que estamos desenvolvendo, além de proporcionar às meninas mais experiência competitiva. Cada partida contribui para o crescimento da equipe e para a evolução individual de cada atleta”, destacou a professora da equipe, Adriana Cristina.