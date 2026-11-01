Roubo no Tivoli: 5 vieram fazer limpa em loja

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Cinco pessoas foram detidas em caso de roubo no Tivoli Shopping neste final de semana. Elas vieram do litoral paulista já tinham feito ataques em outras cidades do interior como Ribeirão Preto.

Abaixo o relato da guarda municipal de Santa Bárbara d’Oeste que efetuou as detenções.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste – SP

🚨 *EQUIPE 04

.🚨GCM JOYCE

.🚨GCM SADHAN

.🚨VILLALON

.🚨GCM SOUZA

.🚨SUB MORAIS

.🚨GCM DIVALDO

.🚨GCM BERTONI

.🚨GCM DAMASCENO

.🚨GCM SOTA

.📍DATA: 30/10/26

.📍HORA: 20:25

.📍LOCAL: AV. IACANGA 1130

🛑 *NATUREZA FURTO/RECEPTAÇÃO

Após o Cicomm da GCM irradiar que um indivíduo acompanhado de uma mulher teria deixado rapidamente o interior do Tivoli shopping portando uma sacola, e que tais indivíduos adentraram em um veículo Onix cor escura, estas equipes intensificaram o patrulhamento com vistas, até que pela avenida Santa Bárbara, fora visualizado um veículo ocupado por 5 pessoas nas características acima mencionadas, e que já pela avenida Iacanga foi logrado êxito em realizar a abordagem aos 5 ocupantes sendo eles , F.39 anos de idade morador de santos (Art° 155,171,180), A.46 anos morador de santos (Art°121), F.33 anos morador de são Vicente (Art° 12,180,155), T. 27 anos de idade, moradora de santos (Art°155), J.48 moradora de santos (Art°155). Neste momento, A. Se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado e detido, submetidos a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, já em busca veicular, foi localizado 8 sacolas de grande porte que continham em seu interior roupas infantis, sapatos, utensílios domésticos entre outros, em entrevista, os indivíduos confessaram que nesta data, deixaram o litoral paulista e realizaram furtos pelo município de ribeirão preto, limeira e Tivoli Shopping. Todos os envolvidos, foram algemados, conforme D8858/16 no intuito de minimizar o risco de Nova tentativa de fuga, em contato com as vítimas nenhuma manifestou o desejo de representação; todos os envolvidos foram apresentados pelo CPJ de americana onde a mercadoria furtada foi avaliada em aproximadamente R$ 60.000 mil reais. A autoridade policial após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a prisão em flagrante dos 5 envolvidos por Receptação(Art°180 do CP), permanecendo todos a disposição da justiça, enquanto as mercadorias e o veículo foram apreendidos após registro dos fatos.

🚓 EMERGÊNCIA LIGUE 153

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