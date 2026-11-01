Cerca de 20 pessoas idosas atendidas pelo Centro Casa Dia para Pessoas com Deficiência e Idosos participaram, nesta quarta-feira (28), de atividades de educação alimentar e integração, como parte das campanhas Outubro da Alimentação e Prateado, promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

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A programação incluiu oficinas de pintura de imagens de frutas e plantio de sementes em vasos, conduzidas pela equipe de Segurança Alimentar do Centro Dia. O serviço de Proteção Social Especial é administrado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana.



A nutricionista Juliana de Oliveira destacou a importância da iniciativa. “A alimentação na no Centro Dia é um ponto muito importante, pois temos usuários em situação de vulnerabilidade e, através deste atendimento, podemos proporcionar uma alimentação mais saudável e atividades voltadas à educação nutricional, visando melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde”, explicou.

Casa Dia

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, avaliou as ações realizadas durante as campanhas. “Foi uma programação bastante extensa, voltada para todos os públicos, e que cumpriu o objetivo de promover as orientações e atividades para o fortalecimento das políticas públicas de atendimento no município. Agradecemos a todos os profissionais envolvidos e à APAE pela parceria nesta ação”, disse.

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