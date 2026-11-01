O Viaduto Amadeu Elias ficará interditado nos dois sentidos na segunda-feira (2), feriado do Dia de Finados, a partir das 7h, para a execução de obras de recuperação da viga de sustentação e concretagem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na terça-feira (3), permanecerão as interdições no sentido Bairro-Centro e na parte inferior do viaduto, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no sentido Centro-Bairro.

Obras no viaduto

As obras estão sendo realizadas após a colisão de um caminhão, em 7 de outubro, que atingiu a estrutura do viaduto.

Os serviços incluem a substituição de vigas estruturais e metálicas. A execução está sendo feita pela empresa Stack Engenharia e Fundações Ltda., sem custos para o município, com as despesas arcadas pela empresa responsável pelo caminhão que atingiu o viaduto.

Após a conclusão dos trabalhos, a estrutura receberá nova pintura, de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“Todas as intervenções estão sendo executadas conforme o cronograma e o projeto da empresa responsável pelas obras, para que sejam oferecidas as melhores condições à população, garantindo a segurança dos motoristas e pedestres”, afirmou o secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de novembro.

Leia Mais notícias da cidade e região