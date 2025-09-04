O Município de Santa Bárbara d’Oeste gerou mais 113 empregos com carteira assinada durante o mês de julho de 2025, alcançando a marca de mais de 10 mil empregos criados desde o ano de 2021, quando iniciou-se a gestão do prefeito Rafael Piovezan. Os dados são oficiais e constam no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Governo Federal.

O saldo positivo na geração de empregos no mês de julho vai ao encontro de outros estudos que apontam o bom desempenho relacionado ao Desenvolvimento Econômico e Social. Durante o primeiro semestre de 2025, Santa Bárbara d’Oeste apresentou a menor taxa de desemprego da RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre as cidades com mais de 100 mil habitantes conforme estudo divulgado pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas), com índice de 4,49% – taxa inferior às médias da região, do Estado de São Paulo e do Brasil.

“Santa Bárbara d’Oeste apresenta-se como um local ideal para quem quer empreender e procura por qualidade de vida. Com 100% de esgoto tratado, ampla capacidade hídrica, redes robustas de Saúde e Educação e os melhores índices da história em Segurança Pública, a nossa cidade alcança o protagonismo no desenvolvimento econômico e social, oferecendo pleno emprego ao cidadão”, disse o prefeito Rafael Piovezan.