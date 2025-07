Santa Bárbara Rock Fest e marca lançam lata exclusiva “Leuven Rock Fest”

A Cervejaria Leuven, patrocinadora oficial, lançou uma nova lata para a edição 2025 do Santa Bárbara Rock Fest. O design exclusivo é assinado pelo artista visual Ayran Roque e traz como destaque dois elementos centrais: a clássica Usina Santa Bárbara, palco do evento, e a personagem Punk, uma das figuras marcantes da identidade visual deste ano. A nova lata poderá ser conferida antecipadamente em lojas selecionadas do Supermercado Pague Menos, que apresenta o festival, marcado para os dias 22, 23 e 24 de agosto, com entrada gratuita.

Com a proposta de inovar também no visual, a arte criada para a embalagem buscou traduzir a energia coletiva, intensa e libertadora do festival. Mesmo em um espaço compacto como o de uma lata, a composição ousou ao incluir uma representação ilustrada do próprio Rock Fest, em uma homenagem visual que remete desde grandes festivais históricos, como Woodstock, até as edições anteriores do evento barbarense. “A ideia é que, ao olhar para a lata, o público sinta vontade imediata de viver a experiência do festival, sendo atraído por uma linguagem visual impactante e acessível”, comentou Ayran.

A ilustração apresenta os galpões característicos da Usina, a tradicional roda gigante do Rock Fest e, ao centro, a personagem Punk, reforçando o espírito livre e plural do rock. “A lata foi pensada para provocar identificação, surpresa e senso de pertencimento. Com estética original e longe do óbvio, ela celebra o rock como expressão artística e cultural”, finalizou o artista.

Agora com 437 ml (antes 350 ml), a nova Leuven Rock Fest é uma cerveja puro malte, leve e refrescante, com 10 IBU, 4,2% de teor alcoólico e notas de caramelo equilibradas pelo amargor de lúpulos florais. A edição limitada pode ser encontrada na loja do Supermercados Pague Menos do Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Junior, número 935.

Leuven

Inspirada na cidade belga de mesmo nome, a Leuven nasceu em 2010 em Piracicaba/SP. A marca sempre revelou uma essência inovadora, desenvolvendo cervejas artesanais voltadas aos mais diversos paladares e momentos. Tem em seu premiado portfólio desde cervejas maltadas à lupuladas, fazendo uso de frutas e madeiras brasileiras.

O artista

Estudante de Design Digital na Faculdade Méliès e estagiário de Comunicação Visual da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Ayran Roque foi o responsável por desenvolver a identidade visual da edição 2025 do Maior Festival de Rock de bandas independentes. Com experiência em motion 2D e modelagem 3D, Ayran Roque trabalha como freelancer nas áreas de design e ilustração digital. Ao longo de sua trajetória, o ilustrador e motion designer já foi premiado em salões importantes, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba (1º lugar em 2019 e 3º lugar em 2017) e o Salão de Artes Plásticas do IBAI (Instituto Brasileiro de Artes Integradas).

Como destaque, fez parte da equipe de comunicação da Festa do Peão de Americana, onde desenvolveu a identidade visual e produziu peças gráficas para a edição 2025 do evento e também criou materiais para FAM (Faculdade de Americana) e Welcome Center, além de desenvolver trabalhos acadêmicos de ilustração, motion design e design de interface para os projetos “Caipirinhas Maimai”, “Banco Monify”, “Projeto Vulcão” e “Correio do Desconhecido”.

Evento

Nesta edição o Santa Bárbara Rock Fest 2025 contará com os headliners Krisiun e Massacration no dia 22 de agosto, sexta-feira; Tihuana e Titãs no dia 23 de agosto, sábado; e no dia 24 de agosto, no domingo, Dead Fish e Jota Quest encerram o festival com shows históricos.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest | 2025

Dias 22, 23 e 24 de agosto

Local: Complexo da Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

