Fim de semana tem entrada grátis no Parque Ecológico a moradores de Americana

Neste fim de semana, dias 26 (sábado) e 27 (domingo) de julho, os moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. O benefício é concedido uma vez ao mês. O espaço, administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, abriga 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados.

“A gratuidade aos moradores de Americana uma vez ao mês é garantida para que tenham a oportunidade de conhecer de perto este espaço tão importante da cidade, onde é desenvolvido um trabalho de referência nos cuidados e no tratamento com os animais. As famílias podem passear com segurança, passar momentos de lazer e bem-estar junto à natureza”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Para obter a gratuidade, os moradores de Americana precisam apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço recente em nome do visitante. Menores de 18 anos ou dependentes devem comprovar o vínculo com o titular por meio de documento.

Visitantes de outras cidades ou que não apresentarem a documentação devem adquirir ingresso. Os valores são de R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas. Crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm entrada gratuita. Estudantes têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, até as 16h, ou pelo site parque.americana.sp.gov.br, na aba “Ingressos”. Após o cadastro e a escolha do tipo de entrada, o ingresso é enviado por e-mail com um código para apresentação na entrada.

Em agosto, a gratuidade será nos dias 30 e 31. O Parque Ecológico funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, na Avenida Brasil, 2525 – Jardim Ipiranga. Informações pelo telefone (19) 3406-2075.

