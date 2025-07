Falso mecânico em ação. Um golpe que simula assistência mecânica deixou um idoso de 70 anos no prejuízo, na tarde de quarta-feira (24), em Americana. O caso aconteceu por volta das 15h, na Avenida Júlio Prestes, esquina com a Avenida Campos Salles, em frente à academia Gaviões, e serve de alerta a motoristas que enfrentam pane mecânica em vias públicas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A vítima, que dirigia um Jeep Renegade, relatou ter ouvido uma explosão repentina no veículo. Ao descer para verificar, percebeu óleo vazando sob o carro. Pouco tempo depois, um homem se aproximou, ofereceu ajuda e sugeriu acionar uma “seguradora de confiança”, que supostamente estaria por perto. Sem desconfiar, o idoso aceitou a proposta.

Falso mecânico e ator

Minutos depois, outro homem apareceu com uma maleta de ferramentas, alegando que faria uma análise rápida do problema. Ele se deitou sob o veículo e pediu o celular da vítima, dizendo que precisava usar a lanterna. Acredita-se que, nesse momento, o criminoso tenha removido discretamente o chip do aparelho.

Após a “inspeção”, o falso mecânico cobrou R$ 49,90 e apresentou uma maquininha de cartão. A vítima digitou sua senha e efetuou o pagamento. Somente à noite, ao tentar usar o celular, percebeu que o chip havia sido retirado. Com o apoio da família, ele bloqueou o chip, cancelou o cartão e registrou um boletim de ocorrência.

Na manhã seguinte, veio a confirmação do golpe: ao procurar a Caixa Econômica Federal, descobriu que R$ 800 haviam sido sacados de sua conta e que um empréstimo de R$ 14 mil foi contratado em seu nome. O banco informou que, como a senha foi digitada de forma voluntária, o valor não pode ser estornado de imediato.

A família do idoso agora busca imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar os criminosos. A Polícia Civil investiga o caso.

Esse novo tipo de golpe chama atenção pela ousadia e pelo uso de situações de fragilidade — como panes no carro — para enganar motoristas. Os estelionatários se aproveitam da confiança e acesso ao celular para manipular dados bancários e desativar meios de contato, dificultando a reação imediata da vítima.

⚠️ Orientação das autoridades:

– Acione apenas a seguradora oficial do seu veículo em caso de falha mecânica.

– Desconfie de “ajudas espontâneas” de estranhos.

– Nunca entregue seu celular a terceiros.

– Em caso de golpe, registre o boletim de ocorrência e informe o banco o mais rápido possível.

Atenção redobrada pode evitar grandes prejuízos.

Leia Mais notícias da cidade e região