Secretaria de Saúde de Santa Bárbara reforça importância da vacinação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da vacinação como medida fundamental de proteção contra doenças graves. Neste momento, vacinas contra gripe, Covid-19, febre amarela e sarampo estão entre as principais em destaque nas salas de vacina do município. Veja os detalhes sobre elas.

Gripe (Influenza)

Indicada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, a vacina contra a gripe deve ser aplicada anualmente. Crianças que recebem a dose pela primeira vez devem tomar um reforço 30 dias após a aplicação inicial. A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos contra os vírus Influenza A e B, protegendo contra formas graves da doença.

Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 segue vigente para diversos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas, profissionais da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas em situação de rua, entre outros. O intervalo entre as doses varia conforme o público e o tipo de vacina, sendo orientado no momento da aplicação por profissionais capacitados. A vacina é essencial para prevenir casos graves da doença causada pelo coronavírus.

Febre amarela

Está disponível para toda a população entre 9 meses e 59 anos. Pessoas fora dessa faixa etária, como idosos, gestantes e lactantes, devem seguir orientações específicas de profissionais da saúde. A vacina estimula a produção de anticorpos contra o vírus da febre amarela, protegendo contra a forma grave da enfermidade.

Sarampo

Como estratégia de intensificação, crianças de 6 a 11 meses podem ser vacinadas com a chamada dose zero – recomendada recentemente pelo Ministério da Saúde pelo retorno de casos nas Américas. Na rotina, a imunização é recomendada a partir dos 12 meses de idade, com reforços conforme a faixa etária:

– Crianças a partir de 12 meses: reforço após 90 dias

– Pessoas de 5 a 29 anos: duas doses, com intervalo de 30 dias

– Pessoas de 30 a 59 anos: dose única

A vacina é altamente eficaz na prevenção do sarampo e suas complicações.

Atenção aos estoques e horários

As vacinas são fornecidas aos municípios pela Secretaria de Estado da Saúde, com distribuição feita pelo Ministério da Saúde. Eventuais atrasos no envio podem impactar os estoques em algumas unidades.

A Secretaria de Saúde orienta os munícipes a entrarem em contato com as Unidades Básicas de Saúde para consultar a disponibilidade das doses e os horários de funcionamento das salas de vacina, por telefone ou pessoalmente.

Confira abaixo os endereços e telefones de contato das UBSs

UBS Linópolis (Centro de Saúde II)

Av. Sabato Ronsini, 203 – Vila Linópolis

(19) 3454-1107

UBS Grego/Furlan

R. Arthur Amaral, 30 – Vila Grego / Furlan

(19) 3454-8402 / 3463-1108

UBS São Fernando

R. do Centeio, 38 – Jd. São Fernando

(19) 3457-4981 / 3458-2686

UBS 31 de Março

R. 23 de Maio, 196 – 31 de Março

(19) 3454-6515 / 3454-1279

UBS Esmeralda

R. Ribeirão Preto, 110 – Jd. Esmeralda

(19) 3457-5072 / 3454-4140

UBS Planalto do Sol 2

R. Mombuca, 385 – Planalto do Sol 2

(19) 3457-3675 / 3454-5798

UBS Regional Zona Sul (Santa Rita)

R. José Calixto, 100 – Santa Rita

(19) 3454-5178 / 3463-5468

UBS São Francisco

R. Cariris, 400 – Jd. São Francisco 2 / Santa Rita

(19) 3454-0910 / 3463-9193

UBS Mollon

R. do Cobre, 850 – Mollon

(19) 3457-5021 / 3458-6861

UBS Laudissi/Romano

R. Profeta Jeremias, 140 – Laudissi/Romano

(19) 3454-4885 / 3454-3803

UBS Cidade Nova

R. do Algodão, 1.441 – Cidade Nova

(19) 3457-4856 / 3457-8054

UBS Cruzeiro do Sul

R. Cel. Hélio Caldas, 57 – Cruzeiro do Sul

(19) 3454-5669 / 3454-5224

Complexo Europa

R. Portugal, 710 – Jd. Europa

(19) 3463-1059 / 3463-1431

Complexo Pérola

R. do Couro, 725 – Jd. Pérola

(19) 3455-0394 / 3463-1163

