São Paulo perde do Fortaleza na estreia (1-2)

O São Paulo sofreu uma derrota para o Fortaleza na noite de sábado

por 2 a 1, no Morumbi, com gols de Machuca e Lucero pelo Leão, e André Silva, pelo Tricolor.

Com esse resultado, o Tricolor voltou a perder um jogo em casa depois de 16 anos na estreia do Campeonato Brasileiro. A última vez que isso havia acontecido foi em 2008, quando a equipe são-paulina perdeu para o Grêmio por 1 a 0, diante de sua torcida.

Depois dessa derrota, o São Paulo jogou em casa na primeira rodada do Brasileirão em mais sete oportunidades, tendo seis vitórias e um empate. O mais recente antes da derrota contra o Fortaleza foi em 2022, quando a equipe tricolor goleou o Athletico-PR por 4 a 0.

Pressionado, Thiago Carpini, que permanece no cargo por enquanto, tem a missão de preparar a equipe para um difícil duelo na segunda rodada do Brasileirão, quando o São Paulo enfrentará o Flamengo, no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

