Saúde de Americana adquire consultórios odontológicos móveis para ampliar atendimento a pacientes acamados

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu dois consultórios odontológicos portáteis móveis para ampliar o atendimento de pacientes acamados. Os equipamentos permitirão que os profissionais de saúde bucal realizem atendimentos odontológicos a domicílio, levando assistência às pessoas que necessitam de cuidados em casa e enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde. A iniciativa deve beneficiar aproximadamente 174 pacientes no município.

Na última semana, os equipamentos foram apresentados aos profissionais da rede, que tiveram a oportunidade de conhecer os componentes que integram a maleta e entender mais sobre o funcionamento do material. O conjunto é composto por seringa tríplice, sugador, conexões para canetas de alta e baixa rotação e compressor de ar integrado.

“A saúde bucal também exige acompanhamento de pacientes acamados. Com esses equipamentos, conseguimos levar os instrumentos necessários para realizar o trabalho na casa do paciente, identificar possíveis problemas e definir os cuidados indicados para cada situação. Isso faz diferença tanto para a prevenção quanto para o tratamento de problemas que podem comprometer a qualidade de vida dessas pessoas”, explicou a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli.

A primeira etapa do trabalho será a avaliação individual dos pacientes, considerando as condições de saúde geral, as condições bucais e as necessidades odontológicas de cada pessoa. A partir dessas avaliações, os profissionais poderão definir as condutas e planejar os tratamentos mais adequados, respeitando as condições clínicas e as necessidades de cada paciente.

O atendimento será organizado conforme o território de abrangência de cada serviço de saúde. Os pacientes acamados vinculados às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) serão avaliados e atendidos pelos cirurgiões-dentistas de suas respectivas equipes. Já os pacientes pertencentes aos territórios das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) serão acompanhados pela Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD).

A iniciativa busca ampliar o acesso à assistência odontológica, garantindo que pessoas com mobilidade reduzida também recebam cuidados voltados à prevenção, à avaliação e ao tratamento de problemas bucais.

“Esse investimento representa mais uma ferramenta para qualificar o trabalho das nossas equipes e tornar a rede de saúde cada vez mais preparada para atender às diferentes necessidades da população. Estamos falando de pessoas que precisam de uma atenção especial, e oferecer condições para que recebam esse cuidado com dignidade, sem precisar enfrentar deslocamentos, é uma medida importante para a saúde do município”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A aquisição dos consultórios odontológicos móveis teve investimento de R$ 10.530,00 cada um, provenientes de recursos próprios e federais, e contribui para o fortalecimento da assistência domiciliar no município.

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