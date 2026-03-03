Sebrae e PAT de Sumaré realizam 1.306 atendimentos em janeiro

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, divulgou o relatório técnico dos atendimentos realizados pelo SEBRAE Aqui Sumaré e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) no mês de janeiro de 2026. Somados, os dois serviços totalizaram 1.306 atendimentos no primeiro mês do ano.

O SEBRAE Aqui Sumaré contabilizou 346 atendimentos em janeiro. Desse total, 223 foram destinados a Pessoas Físicas (64,45%) e 123 a Microempreendedores Individuais (MEI) (35,55%).

Os dados apontam demanda significativa por orientações relacionadas à formalização de negócios, abertura de empresas, regularização cadastral e planejamento estratégico — comportamento típico do início do ano, período em que muitos empreendedores buscam organizar ou iniciar suas atividades econômicas.

O volume registrado reforça o papel estratégico do serviço no estímulo ao empreendedorismo e na consolidação de um ambiente mais estruturado e competitivo para os pequenos negócios. O atendimento técnico e personalizado contribui diretamente para o fortalecimento das micro e pequenas empresas, que representam parcela expressiva da economia local.

Já o Posto de Atendimento ao Trabalhador realizou 960 atendimentos em janeiro, demonstrando alta procura pelos serviços voltados à empregabilidade.

No período, foram captadas 212 vagas junto ao setor empresarial e realizados 263 encaminhamentos de candidatos às empresas. Os números evidenciam atuação dinâmica na intermediação de mão de obra, promovendo conexão ágil entre empregadores e trabalhadores.

Desempenho

O desempenho confirma a relevância do PAT como instrumento essencial da política pública de geração de emprego e renda, fortalecendo o mercado de trabalho local e ampliando oportunidades de inclusão produtiva.

O prefeito municipal, Henrique do Paraíso, destacou a importância do trabalho integrado. “Iniciar o ano com números tão expressivos demonstra que Sumaré está no caminho certo. O apoio ao empreendedor e ao trabalhador é prioridade da nossa gestão. Estamos fortalecendo a economia local com políticas públicas eficientes e com atendimento humanizado”.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a estratégia de integração entre os serviços. “A atuação conjunta do SEBRAE e do PAT amplia o alcance das nossas ações. Enquanto apoiamos quem deseja empreender, também criamos oportunidades para quem busca recolocação no mercado. Essa sinergia é fundamental para o desenvolvimento sustentável de Sumaré”.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o impacto técnico das ações. “Os dados de janeiro mostram que estamos atendendo desde quem quer abrir um negócio até quem precisa de orientação para crescer ou se recolocar profissionalmente. Nosso objetivo é aprimorar continuamente os serviços, garantindo mais eficiência, inovação e oportunidades para a população”.

De acordo com o relatório, os números representam o recorte inicial do exercício de 2026, ainda sem acumulado anual, mas já indicam desempenho consistente e alinhado às metas institucionais.

