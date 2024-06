A Seleção Brasileira jogou muito bem e goleou o Paraguai por 4 a 1, na noite desta sexta-feira, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, pela segunda rodada da Copa América. Foi a 50ª vitória da Amarelinha sobre o Paraguai. Vinícius Jr, o melhor em campo, fez dois gols – pela primeira vez num mesmo jogo da Seleção.

Torcida animada

Savinho e Paquetá marcaram os outros. Por sua vez, Alderete descontou. O gol de Savinho também teve um dado histórico, pois foi o primeiro dele pela equipe. A atuação do time comandado por Dorival Júnior empolgou a maioria do público presente – 46.939 torcedores.

Na terça-feira, a Seleção vai enfrentar a Colômbia, em jogo que vai decidir o primeiro lugar do Grupo D. O Brasil está em segundo, com 4 pontos. A Colômbia lidera com 6 – ganhou nesta sexta da Costa Rica por 3 a 0.

Vini Jr voando

O show da Seleção Brasileira começou cedo, com a sequência de dribles de Vini Jr a cada bola recebida pelo atacante. Não havia marcador que o contivesse. Várias vezes, ele deixava dois, três, adversários para trás e partia em direção ao gol.

Rodrygo e Paquetá se aproximavam de Vini Jr para tentar a tabela e a finalização e dificultavam ainda mais o trabalho da defesa do Paraguai. O primeiro gol poderia ter saído aos 31 minutos, em pênalti cobrado por Paquetá. Mas a bola subiu muito.

Paquetá de cabeça erguida

A falha não abateu Paquetá. Ele ainda participaria efetivamente dos três gols da Seleção no primeiro tempo e marcaria o quarto gol na etapa final.

Os gols

No primeiro, aos 34 minutos, após trama de todo o ataque, Paquetá deu um passe preciso para Vini Jr dentro da área. O camisa 7 driblou o goleiro e chutou rasteiro.

Aos 42, Bruno Guimarães acertou um chute na trave. No minuto seguinte, Paquetá tocou a bola para Rodrygo, que se livrou de dois marcadores e finalizou. O goleiro deu rebote e Savinho aproveitou a sobra, deixando o paraguaio sem reação.

Um pouco depois, nos acréscimos, Paquetá lançou Rodrygo, que correu lado a lado com Alderete. Na ânsia de afastar a bola, o zagueiro paraguaio a chutou em cima de Vini Jr, que acompanhava seu colega de Real Madrid, e ela tomou a direção do gol. Terceiro do Brasil, mais uma vez de Vini Jr.

Paraguai desconta

No segundo tempo, o Paraguai deu um susto logo aos 3 minutos, quando Alderete chutou forte de fora da área e superou Alisson: 3 a 1. Mas a Seleção Brasileira manteve o ritmo e criava chances.

Outro pênalti – Brasil 4 a 1

Aos 17, após jogada de Savinho, a bola bateu no braço de Villasanti dentro da área. Novo pênalti. Paquetá, com personalidade, cobrou bem e aumentou: 4 a 1.

A torcida brasileira, em grande número no estádio, apoiava a equipe e pedia mais gols. Enquanto isso, Dorival Júnior fazia mudanças e rodava o time. Pôs no jogo Douglas Luiz, Raphinha, Andreas Pereira, Endrick e Gabriel Magalhães.

A superioridade do Brasil prevaleceu até o final, mas o placar não sofreu mais nenhuma alteração.

Escalação

O Brasil jogou com Alisson, Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos, Wendell, João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz), Paquetá (Andreas Pereira), Savinho (Raphinha), Vini Jr e Rodrygo (Endrick).