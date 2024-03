A 3ª edição da Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta segunda-feira (18) as palestras do Sebrae e oficina de artesanato da Fitas Progresso. Em alusão ao Dia Municipal do Artesão, comemorado no dia 19 de março, e atendendo a Lei Municipal nº 4.112, a iniciativa é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Casa do Artesão, Estação Cultural, Fitas Progresso e Sebrae.

No Museu da Imigração, as palestras ministradas foram “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios” e “Seja uma empreendedora que usa práticas de storytelling nos negócios”, em parceria com o Sebrae Aqui, contando com a presença dos artesãos do Município.

Já no Centro de Atendimento ao Turista – CAT houve a presença da oficineira Silmara Godoi, ministrando a oficina de artesanato gratuita “Customização de Bolsa com Flores de Fitas”, em parceira com a Fitas Progresso, para os artesãos e munícipes de Santa Bárbara d’Oeste

Entre as ações, a Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste segue com palestras destinadas à especialização dos artesãos, oficinas de artesanato em diversas técnicas artesanais ofertadas pelos artesãos credenciados na Casa do Artesão e pela Fitas Progresso ao público em geral, além da realização de visita técnica destinada aos artesãos barbarenses.

Confira a programação:

– Palestra “Seja uma mulher que deixa sua marca, construa ela!”

Data: 20 de março (quarta-feira), das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro)

Em parceria com o Sebrae Aqui, no Museu da Imigração, a palestra presencial trará o tema: “Seja uma mulher que deixa sua marca, construa ela!”.

Sinopse: Ser uma mulher que deixa sua marca é criar uma narrativa autêntica e inspirada. Envolva expressar suas paixões, valores e conquistas de forma consistente. Construir sua marca pessoal significa deixar um legado duradouro, impactando positivamente a vida de outras mulheres e inspirando-as a seguir um caminho semelhante. É ser autora de sua própria história e encorajar outras mulheres a fazerem o mesmo, desafiando barreiras e criando um legado inspirador.

A inscrição poderá ser feita pelo link: https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/30399710

– Palestra “Seja o reflexo das habilidades essenciais da mulher empreendedora”

Data: 22 de março (sexta-feira), das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro)

Em parceria com o Sebrae Aqui, no Museu da Imigração, a palestra presencial terá como tema: “Seja o reflexo das habilidades essenciais da mulher empreendedora”.

Sinopse: Destaque-se como uma empreendedora multifacetada, refletindo as habilidades essenciais que impulsionam o sucesso nos negócios. Nossa abordagem apoia mulheres empreendedoras como você, capacitando-as com liderança proativa, habilidades de inovação, resiliência e uma mentalidade adaptável. Oferecemos orientação para tomar decisões estratégicas, assumir riscos calculados e cultivar colaborações estratégicas.

A inscrição poderá ser feita pelo link: https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/30400034

– Oficinas de Artesanato Casa do Artesão “Café com Arte”

Data: 23 de março (sábado)

Local: Centro de Atendimento ao Turista – CAT de Santa Bárbara d’Oeste (Rua João Lino, 362, Centro)

Os artesãos credenciados na Casa do Artesão ministrarão oficinas gratuitas de artesanato, com diversas técnicas, podendo ser realizadas também por moradores de fora do Município, conforme a demanda e classificação de cada oficina, em turmas de, no máximo, 10 alunos. Ao todo serão 10 oficinas, contemplando as técnicas de Crochê Amigurumi, Macramê, Costura em feltro, Crochê e Montagem com fitas.

As inscrições seguem abertas de forma presencial no CAT, na Rua João Lino, 362, no Centro. Haverá a venda opcional e em valor simbólico dos kits de material para cada oficina. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp ou telefone: (19) 3455.7000.

Confira as oficinas oferecidas na Casa do Artesão com inscrições abertas:

Oficina: Saquinho para Bombons

Artesão oficineiro: Sérgio Fronza

Técnica artesanal: Costura em feltro

Horário: das 8h30 às 10 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 5

Oficina: Colar de pedra

Artesã oficineira: Edma de souza

Técnica artesanal: Macramê

Horário: das 9 horas às 10h30

Nível de aprendizagem: Iniciante

Valor do Kit de material: R$ 15

Oficina: Flores de Crochê

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 9 horas às 10h30

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 15

Oficina: Porta Garrafa de Água

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 10h30 às 12 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 18

Oficina: Coelho Coração

Artesão oficineiro: Sérgio Fronza

Técnica artesanal: Costura em feltro

Horário: das 10h30 às 12h30

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 10

Oficina: Laço duplo com gravatinha

Artesão oficineiro: Silvaneide Ferreira

Técnica artesanal: Montagem em fitas

Horário: das 10h30 às 11h30

Nível de aprendizagem: Iniciante

Valor do Kit de material: R$ 8

Oficina: Coelhinho porta bombons

Artesã oficineira: Suzana Chiquetto

Técnica artesanal: Crochê amigurumi

Horário: das 11 às 13 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 10

Oficina: Laço Catavento com gravatinha

Artesão oficineiro: Silvaneide Ferreira

Técnica artesanal: Montagem em fitas

Horário: das 13 às 14 horas

Nível de aprendizagem: Iniciante

Valor do Kit de material: R$ 8

Oficina: Flores de Crochê

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 13 horas às 14h30

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 15

Oficina: Porta Garrafa de Água

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 14h30 às 16 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 18