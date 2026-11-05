Semana do Lixo Zero promove atividades de educação ambiental com estudantes em SBO

Semana do Lixo Zero promove atividades de educação ambiental com estudantes

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, promoveu uma série de atividades durante a Semana Municipal do Lixo Zero, no final de outubro, com ações de conscientização e educação ambiental em unidades escolares e outros espaços do Município.

A programação começou no dia 26, no CIEP “Padre Victório Freguglia”, da Vila Pântano. No período da manhã, houve uma caminhada de conscientização na qual alunos, funcionários e pais saíram às ruas ao redor da unidade escolar para distribuir panfletos e conversar com os moradores sobre sustentabilidade.

À tarde, a equipe escolar, pais e moradores da comunidade se reuniram para assistir a uma palestra ministrada pelo chefe do Departamento de Vigilância e Zoonoses, Dr. Luiz Eduardo Chimello de Oliveira, que abordou os impactos do lixo na saúde pública.

Nos dias 27 e 29, foi realizada uma oficina de mini captação de água com os alunos da Emefei “Professora Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, localizada no Parque Planalto, sob orientação da engenheira agrônoma Luana Henrique Nunes.

Leia Mais notícias da cidade e região

Nos dias 28 e 29, alunos do Projeto SER participaram da Oficina de Resíduos Sólidos e Compostagem desenvolvida pela equipe pedagógica do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste).

Na oportunidade, eles foram convidados a refletir sobre a geração de resíduos, os impactos ambientais associados ao descarte inadequado e a importância da redução do desperdício, da separação correta dos materiais e da destinação ambientalmente adequada. A atividade também proporcionou uma experiência prática com as minhocas.

A programação também contemplou alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), que sediou a palestra “Resíduos e Saúde”, ministrada pelo Dr. Luiz Eduardo Chimello de Oliveira, além de uma roda de conversa com a participação da educadora ambiental Adriana Cristina Bombacini Navarro, assessora técnica pedagógica da Educação Ambiental, e a equipe da Cooperativa Recicoplast. As ações ocorreram no dia 28.

A palestra “Resíduos e Saúde” também foi realizada na Casa de Maria, no dia 29, com boa presença do público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP