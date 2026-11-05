Prefeitura abre consulta pública sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu consulta pública para que a população apresente propostas e sugestões sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado. Os interessados podem enviar suas contribuições até o dia 3 de dezembro, por meio de um formulário on-line.

O Plano, que ainda poderá receber alterações, e o formulário podem ser acessados pelo link tinyurl.com/5bnpr6fk. A consulta é uma oportunidade para que os moradores participem da construção das políticas públicas voltadas à conservação ambiental no Município.

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Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado são instrumentos de planejamento que orientam as ações de proteção e recuperação da vegetação nativa. A partir do diagnóstico dos remanescentes desses biomas e da identificação de áreas prioritárias, os documentos estabelecem diretrizes para a preservação da biodiversidade e o planejamento do crescimento urbano de forma integrada à conservação ambiental.

Santa Bárbara d’Oeste abriga fragmentos desses dois biomas brasileiros, e sua proteção estruturada combate diretamente a degradação e a perda de biodiversidade.

O Plano foi elaborado por uma equipe técnica que reuniu representantes das secretarias de Meio Ambiente e de Saúde e do DAE (Departamento de Água e Esgoto), sob coordenação do biólogo Fábio Vicentin Diniz. O trabalho também contou com a colaboração de membros da AEA-SBO (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d’Oeste), da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural).

Após a consulta pública, o documento será encaminhado à Câmara Municipal como Projeto de Lei para apreciação dos vereadores.

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