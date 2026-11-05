Prefeitura de Americana alerta sobre descarte irregular de resíduos e reforça opções para destinação correta

A Prefeitura de Americana orienta a população sobre a importância do descarte correto de lixo, resíduos e entulho, evitando o depósito irregular em terrenos e vias públicas. Além de prejudicar o meio ambiente e a limpeza urbana, a prática representa riscos à saúde e configura crime ambiental, sujeito a penalidades previstas na Lei Municipal nº 4.198/2005. A multa é de R$ 1.431,72.

O município conta com nove ecopontos, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e coleta seletiva de materiais recicláveis para oferecer alternativas adequadas à destinação dos resíduos. A Prefeitura também mantém ações contínuas de limpeza pública e conscientização ambiental.

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“A conscientização da população é fundamental para coibir este tipo de situação de descarte irregular de lixo nas vias e áreas públicas. O material acumulado contribui para a proliferação de ratos, baratas e mosquito transmissor da dengue, que podem causar doenças. A prefeitura mantém o serviço de coleta de lixo diariamente, conta com ecopontos e PEVs para o descarte correto de resíduos. É muito importante que a população possa colaborar, visando a preservação do meio ambiente, a prevenção de doenças e o bem-estar de todos”, ressalta o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas ao Grupo de Proteção Ambiental (GPA), pelos telefones 153 e (19) 3461-8631, ou ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), pelo número (19) 3475-9024.

Ecopontos

Os nove ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; aos sábados, das 8h às 17h; e aos domingos e feriados, das 8h às 12h. Confira os endereços:

– Jardim dos Lírios: Rua das Seriemas, 550

– Jardim da Mata: Rua dos Pinhais, 61

– Jardim Bertoni: Avenida Roma, 4.483

– Antônio Zanaga: Avenida do Rayon Viscose, 209

– Jardim da Paz: Rua Estevão Carlos Vicentini, 175

– Catharina Zanaga: Avenida Carmine Feola, 1.327

– Nova Carioba: Rua José Nicoletti, 110

– Guanabara: Rua do Castelo, 225

– Parque Universitário: Rua Rio Claro, 2.250

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