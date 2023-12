Em novembro passado, a sensitiva Vó Bahiana anunciou que a cantora Maiara separaria de seu namorado e voltaria para Fernando Zor e hoje a imprensa anunciou o retorno do casal.

A notícia foi dada com exclusividade por Hedimilton Rodrigues, do Movimento Country, que disse que o casal manterá um relacionamento discreto, longe da mídia e dos fãs para preservar a relação.

“Eles se casarão em breve”, declara Vó Bahiana, que inclusive alega ter feito o “casamento espiritual” do casal há algum tempo.

“Casamento espiritual não é amarração. Quando fazemos um casamento espiritual, tiramos toda energia negativa que envolve o relacionamento do casal para que possam ser felizes. Eles são um encontro de almas de outras vidas. Eles não almas gêmeas, mas são chamas gêmeas que é mais forte ainda”, enfatiza.

Com mais de 10 milhões de seguidores, a sensitiva Vó Bahiana é a mais seguida do mundo. Depois de acertar centenas de previsões, a vidente de Santa Catarina, acertou mais uma previsão, dessa vez envolvendo Maiara e Fernando Zor. Agora é só aguardar o casamento!

