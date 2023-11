Sumaré agora tem restaurante Bom Prato móvel

O município de Sumaré foi contemplado com uma unidade do Bom Prato Móvel, por intermédio do deputado estadual Dirceu Dalben, em parceria com o prefeito Luiz Dalben e o governador Tarcísio de Freitas, ampliando o acesso a refeições de qualidade e preço acessível para quem mais precisa. A solenidade de entrega da chave do veículo aconteceu nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Mais do que uma refeição a preço baixo, o Bom Prato é um programa que garante mais dignidade e segurança alimentar aos moradores em situação de vulnerabilidade social. Muito feliz em contribuir para que esse serviço se torne realidade em Sumaré, agora também com a unidade móvel. Seguiremos trabalhando para aumentar o número de municípios contemplados, garantindo assim a segurança alimentar para mais moradores por preços populares”, destacou Dirceu Dalben.

Para o prefeito Luiz Dalben, “o Bom Prato é uma conquista muito grande para Sumaré e um sucesso na cidade!”. “Agora, com o Bom Prato Móvel, vamos ampliar a oferta de refeições, levando até os bairros, para as pessoas que não têm condições de ir até o local. É refeição de qualidade, balanceada e a preço popular para quem mais precisa. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela parceria, nos ajudando a oferecer alimentação digna, acessível e saudável para todos!”, disse o Chefe do Executivo.

A cerimônia também foi acompanhada pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, e pela secretária municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré, Ana Cléia Meneguetti.

Além de Sumaré, outros sete municípios foram contemplados: São Paulo (2 unidades), Santos (2 unidades), São José dos Campos, Bauru, Cotia, Praia Grande e Jacareí.

O Programa Bom Prato Móvel tem como objetivo oferecer para a população de baixa renda refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. O almoço tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína e sobremesa (geralmente uma fruta da época).

Atualmente, Sumaré serve 1,6 mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e outras 1,3 mil no almoço. Com a unidade móvel, a cidade passará a oferecer mais 300 refeições no almoço, totalizando 1,9 mil atendimentos por dia.

O endereço de atendimento da unidade móvel será sempre definido a partir de estudo de vulnerabilidade social da própria Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, seguindo formato de “rodízio” com permanência de três meses em cada local.

RESTAURANTE BOM PRATO

Em setembro do ano passado, também intermediado pelo Deputado Dalben junto ao Governo do Estado, Sumaré inaugurou o Restaurante Bom Prato de Sumaré. Localizada no Centro da cidade, a unidade oferece café da manhã a R$ 0,50 (a partir das 7h30) e almoço a R$ 1,00 (a partir das 10h30), mediante prévia distribuição de senhas. O endereço é Rua José Maria Miranda, 581, Centro.

