A Prefeitura de Sumaré realiza nesta sexta-feira, dia 3, às 19h, no Centro Esportivo, a solenidade de formatura de 53 novos guardas civis municipais, que concluíram com êxito o curso da Escola de Formação de Aspirantes (EFA 2026) da Academia da Guarda Civil Municipal (GCM). A cerimônia contará com a entrega dos diplomas aos formandos e representa um importante reforço para a segurança pública do município.

Os novos agentes concluíram uma formação com 640 horas-aula, cumprindo todas as exigências previstas pela Lei Municipal nº 6.300/2019. Para a aprovação, os candidatos precisaram alcançar nota mínima de 7,0 e frequência igual ou superior a 80% durante todo o curso.

Ao longo da capacitação, os guardas receberam formação teórica e prática voltada às atividades desempenhadas pela Guarda Civil Municipal. Entre as disciplinas ministradas estiveram legislação, direitos humanos, técnicas operacionais, atendimento à população, defesa civil, primeiros socorros, policiamento preventivo e segurança pública municipal, preparando os futuros agentes para atuar com eficiência, responsabilidade e respeito à população.

A conclusão da Escola de Formação, segundo a administração, representa mais um avanço na política de fortalecimento da segurança pública promovida pela Prefeitura de Sumaré. Com a incorporação dos novos guardas ao efetivo, a Guarda Civil Municipal ampliará sua capacidade operacional, reforçando o patrulhamento preventivo, a proteção dos espaços públicos e também o trabalho ostensivo da corporação.

Investimento

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a formação dos novos guardas representa um importante investimento na proteção da população. “A segurança pública é uma das prioridades da nossa gestão. A formatura desses 53 novos guardas municipais representa um importante reforço para a proteção da nossa cidade. Estamos investindo em pessoas, capacitação e estrutura para oferecer um serviço cada vez mais eficiente, fortalecendo a presença da Guarda Municipal nos bairros e proporcionando mais tranquilidade para as famílias de Sumaré.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que o fortalecimento da GCM integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da segurança no município. “A chegada de novos profissionais qualificados amplia a capacidade de atuação da Guarda Municipal e fortalece o trabalho integrado com as demais forças de segurança. Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais segura, com ações preventivas e atendimento de qualidade à população.”

O secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair, destacou a importância da formação técnica recebida pelos novos agentes. “Os formandos passaram por uma preparação rigorosa, baseada em conhecimentos técnicos, operacionais e humanísticos, que os habilita a desempenhar suas funções com profissionalismo e compromisso com a sociedade. Esse reforço ao efetivo representa um ganho significativo para a segurança pública de Sumaré e demonstra o compromisso da administração municipal com a excelência dos serviços prestados à população.”