Programa começa em 1º de agosto e permitirá quitar dívidas municipais com 100% de desconto em juros e multas, além de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito

A Prefeitura de Sumaré inicia no próximo 1º de agosto o programa Fique em Dia Sumaré, uma nova oportunidade para que contribuintes regularizem débitos municipais com condições facilitadas de pagamento. Instituído por meio de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, o programa integra as ações da administração para fortalecer a arrecadação, estimular a adimplência e proporcionar segurança financeira aos cidadãos e empresas do município.

O programa oferece 100% de desconto sobre juros e multas incidentes sobre os débitos municipais, permitindo que pessoas físicas e jurídicas negociem suas pendências tributárias em condições especiais. Outra novidade é a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, ampliando as opções de pagamento e facilitando a organização financeira dos contribuintes.

A iniciativa contempla débitos municipais inscritos ou não em dívida ativa, conforme as regras estabelecidas na legislação aprovada, permitindo que milhares de contribuintes regularizem sua situação fiscal junto ao município.

Oportunidade

Segundo o prefeito Henrique do Paraíso, o programa foi estruturado para oferecer uma nova oportunidade aos cidadãos que enfrentaram dificuldades financeiras, sem abrir mão da responsabilidade fiscal. “O Fique em Dia Sumaré foi pensado para ajudar quem deseja regularizar sua situação com o município. Muitas famílias e empresários enfrentaram dificuldades nos últimos anos e agora terão condições diferenciadas para quitar seus débitos. Ao mesmo tempo, fortalecemos a arrecadação municipal, permitindo que esses recursos retornem em investimentos para a saúde, educação, segurança, infraestrutura e demais serviços públicos.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou que a proposta alia equilíbrio financeiro e responsabilidade social. “Criamos um programa que beneficia tanto o contribuinte quanto a cidade. Ao oferecer condições facilitadas para negociação, ampliamos a possibilidade de regularização fiscal e fortalecemos a capacidade de investimento da Prefeitura, sempre com responsabilidade e transparência.”

A adesão ao programa poderá ser realizada a partir de 1º de agosto, por meio dos canais oficiais disponibilizados pela Prefeitura de Sumaré. Durante o período de vigência, os interessados poderão consultar seus débitos, conhecer as condições de pagamento e formalizar a negociação.

A administração municipal ressalta ainda que os recursos recuperados com o programa serão revertidos em melhorias para o município, contribuindo para a continuidade dos investimentos em áreas essenciais e para o desenvolvimento de Sumaré