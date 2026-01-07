Sumaré inicia reforço da sinalização de solo em vias da cidade

A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) iniciou 2026 com ações de reforço da sinalização de trânsito em todas as regiões da cidade. Nesta terça-feira, dia 6, os trabalhos acontecem na Avenida da Amizade, região de Nova Veneza, e Avenida Fuad Assef Maluf, região do Picerno.

São reforçadas as faixas de pedestres, linhas contínuas e pontilhadas, pintura de lombadas, estacionamento exclusivo para deficientes e idosos, sinais de “pare” e de aviso “escolar”. O serviço faz parte da Operação Sumaré Limpa, iniciado em 2025, um grande mutirão de serviços urbanos e rurais com o objetivo de garantir mais segurança, saúde e bem-estar para a população.

A iniciativa reúne uma série de ações coordenadas que visam manter a cidade mais organizada, segura e acolhedora, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais.

“Toda a malha viária de Sumaré precisa de uma recuperação na sinalização de trânsito, tanto de pintura de solo quanto de placas indicativas. Vamos realizar o trabalho em todas as regiões, priorizando as ruas com maior fluxo, próximas à escolas e postos de saúde. Após a conclusão desta etapa, iniciaremos a revitalização nas demais vias, a fim de garantir a segurança em toda a cidade”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Moisés Paschoalim.

