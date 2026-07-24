Ocorrências da Polícia Militar também resultaram na captura de dois procurados pela Justiça, além das prisões de um homem por receptação de veículo e outro por violência doméstica

O 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I) registrou uma série de ocorrências entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), em Sumaré e Hortolândia, que terminaram com prisões por receptação, violência doméstica e cumprimento de mandados judiciais.

Em Sumaré, uma equipe da 2ª Companhia prendeu um homem por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo após localizar um Volkswagen Voyage furtado poucas horas antes. Segundo a Polícia Militar, o automóvel foi encontrado em movimento e era acompanhado por outro veículo, que conseguiu fugir e, de acordo com a investigação, fazia a escolta do carro furtado.

O motorista desobedeceu à ordem de parada, mas foi abordado após breve acompanhamento. Durante a ocorrência, ele confessou que receberia R$ 700 para levar o veículo até a cidade de São Paulo e afirmou saber que o automóvel era produto de furto. Os policiais ainda constataram que a placa havia sido adulterada com fita isolante para dificultar a identificação. A vítima reconheceu o veículo recuperado, informou o desaparecimento do estepe e o suspeito permaneceu preso após apresentação no 3º Distrito Policial.

Capturado de saidinha

Ainda em Sumaré, policiais militares capturaram um homem de 22 anos procurado pela Justiça durante patrulhamento no Jardim do Trevo. O suspeito apresentou informações falsas sobre sua identidade, mas, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional após não retornar da saída temporária concedida em março. Ele também permaneceu preso.

Já em Hortolândia, outro homem, de 42 anos, foi capturado durante patrulhamento no Jardim Minda. Conforme a PM, ele tentou mudar de direção ao perceber a aproximação da viatura. Após consulta aos sistemas, foi identificado um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal). O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Esganou e bateu esposa na parede

Também em Hortolândia, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Santo André. A vítima, de 25 anos, relatou ter sido agredida pelo companheiro em meio ao processo de separação do casal. Segundo a Polícia Militar, ela apresentava lesões no pescoço e na cabeça, compatíveis com esganadura e impactos contra a parede.

A mulher recebeu atendimento médico no Hospital Mário Covas e foi liberada posteriormente. O agressor foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.