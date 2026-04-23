Ocorrências do 48º BPM/I na quarta-feira (22) resultaram em apreensão de drogas e cumprimento de mandado judicial

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou três ocorrências na quarta-feira (22), nas cidades de Hortolândia e Sumaré, que resultaram na prisão de três pessoas por tráfico de drogas e captura de procurado.

Pela manhã, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, uma equipe em patrulhamento por área conhecida pela reincidência no tráfico visualizou um indivíduo com uma sacola nas proximidades de uma viela. Ao perceber a presença policial, ele fugiu por uma área de mata e dispensou o objeto antes de entrar em uma residência, onde foi abordado.

Na sacola, foram encontrados entorpecentes e materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas. O suspeito, de 26 anos, confessou a prática criminosa e foi encaminhado ao Plantão Policial, permanecendo preso. Foram apreendidos 190 gramas de maconha, 138 gramas de cocaína, 40 gramas de crack e 18 gramas de “dry”.

Ainda pela manhã, no Jardim Amanda, também em Hortolândia, outro indivíduo foi preso após ser flagrado em atitude suspeita na Avenida Princesa Isabel. Ao notar a viatura, ele tentou fugir, mas foi detido. Com ele, os policiais encontraram seis pedras de crack e R$ 47 em dinheiro.

Questionado, confessou o tráfico e indicou mais drogas escondidas em um latão de lixo próximo, onde foram localizados 19 eppendorfs de cocaína. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Já à noite, no Centro de Sumaré, um homem de 41 anos foi abordado em um ponto de ônibus na Rua Máximo Biondo. Apesar de nada ilícito ser encontrado durante a revista, consulta aos sistemas policiais revelou um mandado de prisão em aberto por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal). Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.