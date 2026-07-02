A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (2) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores João Carlos Pinto e Marcos Cardoso dos Santos e à senhora Edna Nardi Camilo, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

A homenagem foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL), e dos vereadores Lucas Leoncine (PSD) e Roberta Lima (PRD). Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Biografias

João Carlos Pinto (Decreto Legislativo nº 1.093/2026, de autoria do vereador Léo da Padaria)

Nasceu em 1960 na cidade de Jales, interior de São Paulo. Filho de Verônica Bueno da Silva e Isidoro Pinto. Casado com Jorlândia Rosa da Silva, é pai de Suelen e Helena e avô de Sofia.

Mudou-se para Americana em 1981, estabelecendo-se na região da Represa do Salto Grande, onde iniciou sua ligação com o meio ambiente. Dez anos depois, passou a atuar diretamente no reservatório ao lado de seu pai. Em 1994, fundou sua própria lanchonete flutuante, empreendimento pioneiro às margens da Represa, unindo seu espírito empreendedor ao contato diário com a natureza.

Preocupado com os impactos da ação humana e com a degradação das águas do reservatório, idealizou a Associação Barco Escola da Natureza, entidade voltada à educação ambiental e ao desenvolvimento de pesquisas técnico-científicas destinadas à preservação e valorização dos recursos naturais da região.

Atualmente, preside a Associação, instituição reconhecida como referência em educação ambiental e responsável por atender mais de 12 mil participantes por ano, entre estudantes, pesquisadores e visitantes.

Além de sua atuação à frente da associação, participa ativamente de conselhos e fóruns municipais, estaduais e federais, contribuindo para a formulação de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Marcos Cardoso dos Santos (Decreto Legislativo nº 1.091/2025, de autoria do vereador Lucas Leoncine)

Nascido em 1957 na cidade de São Paulo, é filho de Milton Cardoso do Santos e de Maria Marciana Miziara dos Santos. Casado há 43 anos com Malvina Aparecida da Rocha Santos, é pai de Erich e Naila Fernanda, e avô de duas netas.

Formado em Economia e mestre em Administração, iniciou sua trajetória na vida pública ao ser convidado para atuar como gerente de contratos da COHAB. Em julho de 1985 mudou-se para Americana, onde adquiriu o depósito de bebidas Serv-Lar. Três anos depois, ao lado do então deputado Vanderlei Macris e de um pequeno grupo de apoiadores, participou da fundação do PSDB de Americana. Posteriormente, presidiu o partido por três mandatos.

Na área da educação, fundou em 1994 o Colégio Pro Cultura, em Santa Bárbara d’Oeste, expandindo suas atividades para Americana dois anos depois.

Teve participação relevante em importantes projetos de infraestrutura regional, como o projeto de concessão da Anhanguera/Bandeirantes e a abertura do acesso ao recinto da Festa do Peão de Americana, na região da Praia Azul.

Atuou ainda na busca de soluções para a transposição da Rodovia Anhanguera na região do Jardim Brasil, propondo a construção de um viaduto em formato de “S”, alternativa que foi aprovada após estudos técnicos da concessionária e da Prefeitura. Participou também das negociações para a duplicação da ligação entre Americana e Nova Odessa, além de representar reivindicações de diversas escolas do município.

Em 2003, por indicação do governador Mário Covas, tornou-se o primeiro Diretor Técnico da AGEMCAMP – Agência Metropolitana de Campinas.

Edna Nardi Mendes Camilo (Decreto Legislativo nº 1.106/2026, de autoria da vereadora Roberta Lima)

Nasceu em 1969 em Terra Rica, no Paraná. Casada desde 1995 com Samuel Mendes Camilo Neto, é mãe de Thais e Vitor.

Aos 22 anos, mudou-se para Americana em busca de oportunidades de trabalho e estudo. Ao dedicar-se integralmente à criação dos filhos, encontrou no ambiente escolar o ponto de partida para uma atuação voluntária transformadora, inicialmente por meio das Associações de Pais e Mestres.

Em 2006, nasceu o movimento Ações Sementinhas, idealizado e conduzido por Edna com espírito coletivo, sensibilidade social e profundo compromisso com a educação e o meio ambiente. O que começou como uma iniciativa na Escola Lenhare expandiu-se para toda a comunidade, promovendo melhorias estruturais, ações de educação ambiental, revitalização de espaços públicos e fortalecimento do senso de pertencimento comunitário.

Sua atuação estende-se ainda ao trabalho voluntário em unidades educacionais, espaços comunitários e projetos de produção de alimentos orgânicos junto ao Residencial Benaiah.

Outro legado de grande relevância foi a transformação da perda de um histórico jequitibá em símbolo de resiliência e criação coletiva, por meio da implantação do Memorial Jequitibá, do Jardim Sensorial, do Cantinho da Leitura Jequitibá e da obra literária “O Gigante e o Vento”, que ultrapassou os limites do município e passou a integrar atividades culturais e educativas em outras cidades.