A estreia do Roteiro Gastronômico Americana foi marcada pela energia da música brasileira com Zeca Baleiro e Elba Ramalho. O evento começou nesta sexta-feira (28), na região do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pìnto Duarte, entrada da cidade, e continua neste sábado e domingo.

O Roteiro comemora os 151 anos do município e começou com shows marcantes, que agitaram o público com sucessos da MPB, como Flor da Pele, Mamãe Oxum, Telegrama e Salão de Beleza, interpretadas por Zeca Baleiro, e Esperando na Janela, Saudade d’Ocê, Pagode Russo e Eu Só Quero um Xodó, cantados por Elba Ramalho, que recebeu no palco a participação especial do músico e cidadão americanense Enok Virgulino. Juntos, eles cantaram “Numa Sala de Reboco” e “Sabiá”.

Até domingo (30), serão 10 apresentações culturais, incluindo uma atração internacional cedida ao município pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, e 40 pratos doces e salgados com o melhor da gastronomia local, em uma grande festa para celebrar a culinária e os estabelecimentos locais, fortalecendo a cidade como um destino turístico e gastronômico.

Na cerimônia de abertura, o prefeito Chico Sardelli comentou a alegria de estar presente no quarto Roteiro Gastronômico da história do Portal de Americana. “É muito bom poder estar aqui comemorando 151 anos da história de Americana com vocês que fazem essa cidade tão acolhedora. Parabéns, que todos tenham uma ótima noite e curtam com tranquilidade e segurança”.

O vice-prefeito Odir Demarchi também agradeceu a presença do público. “Está lindo demais, parabéns a todos aqui presentes. É um orgulho estar aqui, parabéns a todos os estabelecimentos que estão aqui participando e apresentando o melhor da culinária de Americana. Vocês são demais!”

A cerimônia de abertura contou com a presença do secretário de Governo, Jesuel de Freitas, e os vereadores Lucas Leoncine, Talitha de Nadai, Fernando da Farmácia, Levi Rossi e Jean Mizzoni, além de Azzolini.

O Roteiro continua no fim de semana, com entrada solidária mediante a doação de 1 litro de óleo destinado a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou o profissionalismo da equipe envolvida na organização do evento. “Saibam que tudo foi preparado com muito carinho para receber o público, os grandes shows que estamos vendo neste palco e os estabelecimentos gastronômicos aqui presentes. Viva o Roteiro e os 151 anos de Americana”, discursou.

Neste sábado (29) e domingo (30), os portões serão abertos às 15h. Confira a programação cultural dos dois dias:

SÁBADO – 29/08

16h – Felipe Delafiori

17h30 – The Henhouse Prowlers

17h30 – Espetáculo circense: Cabaré? (palco alternativo)

19h – Heron e Gustavo

21h – Edson e Hudson

DOMINGO – 30/08

16h – Bateria Voa

18h – Samba d’Aninha

20h30 – Turma do Pagode

O evento tem esquema de segurança especial para o registro de acesso por catracas e presença da Guarda Municipal de Americana (Gama) para a tranquilidade dos frequentadores. A estrutura oferece Espaço Kids para crianças e feira de artesanato Ameriart com a exposição de produtos desenvolvidos por artesãos locais, além de acessibilidade com espaço para PCDs, pessoas em cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco, vaga de embarque e desembarque para pessoas em cadeiras de rodas em espaço atrás do palco e transmissão dos shows em Libras nos telões espalhados pelo local.

GASTRONOMIA

Confira os estabelecimentos participantes e os respectivos pratos oferecidos durante o Roteiro Gastronômico: Acarajé Sabor da Bahia (Acarajé Tradicional), Amoe Açaí (Cascão c/ borda de chocolate e açaí misto), Big Clayton Lanches (Big Calafrango), Boi Que Mia (Costela Coleslaw), Brasa Conveniência (X-Brasa), Chiba Charcutaria (Baguete Artesanal de Toscana), Choperia Ulson (Moela Defumada Caipira), Churros da Mamãe (Churros de Doce de Leite da Mamãe),

Doceria Deleite (Espeto do Amor), Doces Camzaros (Espetinho de morango com chocolate), Dulce Sonhos Doceria (Hot Dog Gourmet), Empório do Mar (Hambúrguer de Salmão), Emporium do Porto (Hot Dog Premium), Empório Seu Elpidio (Lanche de Pastrami), Espetos Brasil (Espetinho de Carne), Flamma Burger (Flamma America), Garagem Lanches (Mega Bacon), GR Burguers (Hambúrguer de Costela), Gordinho Lanches (Costela Burguer), Holy Cook (Holy Kinder Bueno), Ki Pastel Pátio 330 (Pastel de Carne Seca com Queijo), Lancholet (Especial Let), Lu Burger’s (Bauru Especial),

Luz Gastronomia (Espeto de Carne), Macdoo (Royalle), Massa Pizzaria (Pizza Garoto), Mercearia do Queiroz (Coxinha de Frango c/ Catupiry), Na Casa da Vovó Restaurante (Pirarucu Grelhado c/ Pirão de Peixe), Padaria Dona Vitória (Lanche Bacon), Panunto Polenta Recheada (Polenta Recheada Provolone c/ Costela), Pasconitta Churros (Churros Pasconitta de Doce de Leite), Pastelão da Nona (Pastelão Supremo), Pastelaria do Chico (Pastel de Pizza),

Picanha na Pedra do Bob (Isca de Picanha Acebolada), Prosa Hamburgueria (Bacon Street Boys), Reginaldo Pastel (Pastel Costela Defumada), Seucuki (Cookie de Ninho com Nutella), Smurfs Lanches (Smurf Gourmet Bacon), Vitão Lanches (Bauru c/ Rúcula e Tomate Seco) e Zburguer (Filé Especial).

VOTAÇÕES ABERTAS

Os inscritos concorrem a R$ 10 mil em prêmios distribuídos pelo Concurso Gastronômico. O público pode avaliar os pratos inscritos clicando no banner do evento no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), até as 20 horas do dia 29 de agosto, analisando cinco critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

Na etapa de votação popular, cada participante pode analisar quantos pratos quiser, assinalando com um ícone de coração os critérios atendidos. Os votos serão contabilizados considerando um ponto para cada coração assinalado.

Os dez pratos mais votados passam para a final e serão avaliados por um júri composto por 20 profissionais da imprensa e da gastronomia. A lista de finalistas será anunciada na noite do sábado (29).

O corpo de jurados que avalia os 10 pratos finalistas, no domingo (30), às 14h, é composto por Chef Butcha Giacomin (Portal Jornal Americanense), Vinicius Sanches Carone (Jornal TodoDia), Marlon de Freitas (Rádio Vox90), Jucimara Lima (Grupo Liberal), Will Moreira (Portal de Americana), Carlos Sisdelli (Portal Cultura Mix),

Mônica Binotto Zaramelo (Jornal O Jogo), Bruno Zancan (Portal HJ News), Wagner Sanches (Portal Tudo UP), Vitor Benzoni (Integra Americana), Aline Basanella (Portal EntreNews), Alex Ferreira (Portal Americana Post), Robson Rodrigues (Portal Atualidade), Felipe Noronha (Rádio Azul FM), David Rodrigues (Portal Jornal de Americana), Felipe Fernandes (Rádio Notícia), Chef Saul Camargo Neves e Gustavo Azzolini (FAM – Faculdade de Americana).

Completam o grupo de avaliadores os secretários de Cultura e Turismo de Americana, Vinícius Ghizini, e de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Félix.

Os estabelecimentos vencedores serão anunciados no domingo (30), antes do show de encerramento do Roteiro Gastronômico, com o grupo Turma do Pagode. Os três melhores pratos do concurso serão premiados e receberão certificado, troféu e as seguintes premiações em dinheiro:

1º Lugar – R$ 5.500,00

2º Lugar – R$ 3.000,00

3º Lugar – R$ 1.500,00

O Roteiro Gastronômico é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.

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