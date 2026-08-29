Americana, recebe, neste sábado (29) e domingo (30), três sessões do clássico infantil “A Bela e a Fera – O Musical” no Teatro Municipal Lulu Benencase. A produção da Catavento Brasil.

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Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 140 e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com.

A classificação indicativa é livre. O Teatro está localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

As apresentações ocorrem no sábado, às 15h e às 20h, e no domingo, às 19h. O espetáculo narra a história de Bela, uma jovem bela e inteligente que vivia em um castelo mágico, envolta por mistério e romance.

A Bela e a Fera

A montagem combina música ao vivo e dança, além de contar com cenografia e figurinos especialmente criados para transportar o público ao universo encantado do conto de fadas.

“Um dos contos mais tradicionais da história da humanidade será apresentado em três sessões no Teatro Lulu Benencase, que receberá o público com muito conforto e qualidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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