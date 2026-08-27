1ª Corrida Mormaii do Americana Shopping reúne esporte e saúde

1ª Corrida Mormaii do Americana Shopping reúne esporte, saúde e integração em Americana

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O Americana Shopping e a loja Mormaii promovem, neste próximo domingo, dia 30 de agosto de 2026 um evento que une esporte, saúde, lazer e integração para toda a comunidade: a 1ª Corrida Mormaii do Americana Shopping. A concentração dos participantes começa às 6h30, com largada prevista para 7h30, no Estacionamento do empreendimento, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370, Vila Israel, em Americana.

Com percurso de 5 km para corrida e 2,5 km para caminhada, a iniciativa convida atletas, praticantes de atividade física e famílias a iniciarem o domingo de forma saudável e descontraída. Mais do que uma competição, a corrida busca incentivar a adoção de hábitos saudáveis e proporcionar uma experiência de convivência entre participantes de diferentes idades e níveis de preparo.

A realização da 1ª Corrida Mormaii do Americana Shopping também reforça a conexão do evento com a trajetória e o posicionamento da Mormaii, marca brasileira reconhecida por sua forte ligação com o esporte, a natureza, a vida ao ar livre e o bem-estar.

Para Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping, a realização da primeira edição representa um importante passo na aproximação do empreendimento com a comunidade.

“A 1ª Corrida Mormaii do Americana Shopping nasce com o propósito de ir além do esporte. Queremos proporcionar um momento de saúde, bem-estar, diversão e encontro para a nossa comunidade. O shopping é um espaço de convivência e, ao promover um evento como esse, reforçamos nosso compromisso em oferecer experiências que estejam conectadas ao estilo de vida e às necessidades das pessoas. Estamos muito felizes em realizar essa primeira edição e esperamos que ela se torne uma tradição em Americana.”

A programação também valoriza a participação esportiva e o espírito de superação. Nos 5 km, haverá troféus para os cinco primeiros colocados gerais, nas categorias masculina e feminina, além de premiação por faixas etárias. Os primeiros colocados gerais, masculino e feminino, também receberão um par de tênis Mormaii.

“A realização da 1ª Corrida Mormaii no Americana Shopping representa um momento muito especial para nós. Mais do que promover uma competição esportiva, queremos incentivar a prática de atividade física, a qualidade de vida e a integração entre as pessoas. Estamos preparando um evento pensado para ser marcante e esperamos que todos aproveitem e façam parte dessa história junto com a Mormaii”, define Alan Moraes, da loja Mormaii do Americana Shopping.

A organização da prova é da PodiumChip, e a retirada dos kits está programada para os dias 27 e 28 de agosto, das 15h às 20h, e 29 de agosto, das 11h às 15h.

Para a PodiumChip, estar à frente da 1ª Corrida Mormaii Americana Shopping é resultado da união de três marcas que trazem forças complementares para esse projeto. A Mormaii Americana, com sua forte conexão com o esporte e com um estilo de vida ativo, o Americana Shopping, como um novo espaço de convivência e experiências na região, e a PodiumChip, responsável por toda a estrutura e realização esportiva, se unem para criar um evento que tem uma dimensão que vai além da corrida. Uma iniciativa como essa aproxima o empreendimento da comunidade, incentiva a prática esportiva e cria uma nova forma de relacionamento com o público. Para a PodiumChip, é muito importante poder somar ao projeto e, ao mesmo tempo, construir uma experiência ao lado de marcas que também fortalecem e ampliam o alcance do evento.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Sobre a Mormaii

Criada a partir da paixão pelo surfe e pelo estilo de vida ligado ao mar, a Mormaii ampliou sua atuação ao longo dos anos e passou a desenvolver produtos e experiências voltados a diferentes modalidades esportivas e atividades que valorizam movimento e qualidade de vida. Essa identidade torna a marca uma parceira alinhada à proposta da corrida, que busca reunir esporte, saúde, lazer e convivência.

Serviço

1ª Corrida Mormaii do Americana Shopping

Data: 30 de agosto.

Horário:

Concentração: a partir das 6h30.

Largada: 7h30

Local: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370 – Vila Israel, Americana (SP)

Percursos: 5 km (corrida) e 2,5 km (caminhada)

Organização: PodiumChip

Premiação: troféus para os primeiros colocados gerais e por categorias de idade, além de um par de tênis Mormaii para os campeões gerais masculino e feminino.

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