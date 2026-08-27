Eleições 2026: veja como baixar o e-Título para a votação e conheça as funções do aplicativo

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Aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o e-Título tornou-se um dos principais aliados na hora da votação. O documento substitui o título em papel e pode ser apresentado aos mesários nas Eleições 2026. Para que o e-Título sirva como documento oficial de identificação, é necessário que o eleitor tenha o cadastro biométrico. Dessa forma, a versão digital exibirá a foto da pessoa, dispensando qualquer outra documentação. A Justiça Eleitoral recomenda baixar o app com antecedência para facilitar o acesso aos dados e evitar filas no dia do pleito. O download é gratuito e está disponível para Android e iOS.

Neste fim de semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza uma atualização programada no e-Título com o objetivo de preparar a plataforma para as eleições. O 1º turno será no dia 4 de outubro. A manutenção terá início às 8h30 do sábado (29) e deve ser concluída às 18h do domingo (30). Durante esse período, o app ficará totalmente indisponível para os usuários.

Serviços disponíveis no app

Além de substituir o documento impresso em papel na hora de votar, o app reúne diversos serviços digitais que dispensam a ida presencial ao cartório. A ferramenta simplifica o acesso a informações essenciais, permitindo, por exemplo, a consulta ao local de votação, incluindo zona e seção eleitorais. Também possibilita a emissão de certidões de quitação e de crimes eleitorais, todas com autenticidade verificável via QR Code.

No dia da votação, das 8h às 17h, o aplicativo ainda pode ser utilizado para justificar a ausência às urnas. O e-Título dispõe de geolocalização para confirmar se a pessoa está fora de seu domicílio eleitoral. Mesmo após o pleito, o procedimento pode ser realizado diretamente pelo celular mediante o envio da documentação necessária. Além disso, a plataforma permite o pagamento de multas via Pix ou cartão de crédito, por meio do PagTesouro.

O e-Título também oferece suporte a quem trabalha nas eleições. Mesárias e mesários podem emitir declarações de trabalho, enquanto voluntários têm a opção de cancelar sua inscrição, com o sistema efetuando a baixa imediata e orientando sobre novos cadastros.

Novas funções

As atualizações mais recentes do TSE ampliaram as possibilidades de atendimento pelo e-Título. Entre elas, está o acompanhamento de solicitações feitas pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível na aba “Mais opções”.

A certidão de filiação partidária também passou a ser emitida pelo aplicativo. O documento pode ser obtido nas versões Simples, que apresenta o vínculo atual, e Histórico, que reúne registros anteriores. Para utilizar a função, é necessário que o e-Título esteja validado por conferência biométrica.

Outra novidade é a geração de um código de autenticação para confirmar a identidade do eleitor em sistemas parceiros da Justiça Eleitoral. Além disso, os dados cadastrais passaram a acompanhar automaticamente as alterações efetuadas. Assim, mudanças em informações biográficas e biométricas, como nome e estado civil, aparecem no e-Título sem que seja necessário reinstalar o aplicativo ou emitir novamente o documento.

Assistente tira dúvidas sobre o processo eleitoral

O aplicativo também ampliou o suporte ao eleitor com a inclusão de um assistente integrado de Inteligência Artificial (IA), capaz de sanar dúvidas sobre procedimentos essenciais, como biometria, certidões, regras para o dia da votação e cargos em disputa, entre outros assuntos relacionados à Justiça Eleitoral.

Eleitores sem biometria

Caso o eleitor não tenha cadastrado a biometria, o e-Título continuará mostrando os dados pessoais e o local de votação, mas o aplicativo não pode ser usado como documento de identificação no dia da eleição. Nesse caso, será obrigatório apresentar um documento oficial com foto (como RG, CNH ou passaporte) ao mesário. Dos mais de 34,1 milhões de votantes do estado, 30,2 milhões já possuem biometria coletada (88,8% do total). Eleitoras e eleitores que não possuem biometria, mas estão em situação regular com a Justiça Eleitoral, poderão votar normalmente nas Eleições 2026.

Celular proibido na cabina de votação

Depois de apresentar o e-Título à mesa receptora de votos, a eleitora ou o eleitor deve deixar o celular no local indicado por mesários e mesárias. O aparelho será devolvido após a votação ser concluída. O uso de celulares, câmeras fotográficas, filmadoras ou qualquer outro equipamento eletrônico permanece proibido na cabina de votação para não comprometer o sigilo do voto. A restrição está no artigo 23 da Resolução TSE nº 23.759/2026, que dispõe sobre a participação das eleitoras e dos eleitores no processo eleitoral. É permitido o uso da cola eleitoral, que deve ser feita em papel com os números dos candidatos e das candidatas para ser levada pelo eleitor até a cabine de votação.

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