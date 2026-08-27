Hoje quero me dirigir, com muito carinho, aos americanenses- 151 aos que nasceram aqui e também aos que escolheram Americana para viver, trabalhar e construir sua história. A vizinha Americana completa 151 anos de uma linda trajetória.

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Uma história que começou como um pequeno povoado, ao lado da estação ferroviária de Santa Bárbara, e que se transformou em uma das cidades mais importantes e queridas do nosso Estado. Terra de gente boa, trabalhadora e sonhadora. Gente que acorda cedo, enfrenta desafios e, todos os dias, ajuda a construir um futuro melhor.

Tenho um carinho muito especial por Americana, onde tenho família, amigos e história – cidade onde me sinto em casa. Hoje, seguimos em uma jornada para melhorar ainda mais a vida das pessoas. E Americana, com toda sua força, faz parte da construção desse caminho.

Parabéns, Americana 151!

Que seus próximos anos sejam prósperos e de oportunidades, conquistas e realizações para quem nela vive.