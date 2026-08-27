A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apreendeu 1.931 porções de drogas, na tarde desta quarta-feira (26), durante uma ação de averiguação em uma área de mata localizada nas proximidades da área de invasão do Zincão, na Avenida Serra do Mar, no Parque da Liberdade.

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A equipe realizava averiguação no local quando encontrou uma mochila contendo entorpecentes. Com a chegada do apoio das equipes da ROMU e do Canil, foi realizada uma busca na área, com auxílio de um cão de faro, que indicou a presença de outra mochila contendo mais drogas.

Durante a ação, os agentes também localizaram um saco com substância em pó branco, análoga à cocaína. Ao todo, foram contabilizadas 1.931 porções de drogas prontas para a comercialização, entre substâncias análogas à cocaína, maconha e crack.

Gama sem prisões

Nenhuma pessoa foi localizada ou detida durante a ocorrência. Os entorpecentes foram encaminhados e apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram apreendidos para as providências legais.

A ação contou com a participação das equipes da GAMA, ROMU e Canil, reforçando o trabalho integrado da corporação no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança nos bairros de Americana.