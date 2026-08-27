Marcos Caetano acompanha instalação de semáforos na rotatória da Avenida Europa com a Rua Carioba

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O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na quarta-feira (26) a instalação de semáforos na rotatória da Avenida Europa com a Rua Carioba. De acordo com o parlamentar, a intervenção atende a uma antiga reivindicação de moradores e motoristas que procuraram seu gabinete para relatar os problemas de trânsito e acidentes registrados no local.

“A rotatória possui intenso fluxo de carros, caminhões e transporte público, sendo utilizada como acesso para diferentes regiões de Americana. A instalação dos semáforos busca melhorar a organização do trânsito e proporcionar mais segurança aos usuários”, afirmou Marcos.

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