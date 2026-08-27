A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu nesta quinta-feira (27) mais uma visita com acolhimento de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara. A iniciativa por meio da Secretaria de Saúde, marcou de forma simbólica o encerramento das ações do Agosto Dourado no Município, campanha que contou com diversas atividades de incentivo ao aleitamento materno durante o mês, em toda a Rede de Saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Oito gestantes e cinco acompanhantes participaram da visita. A iniciativa tem o objetivo de apresentar a estrutura do local e equipe para as futuras mães, visando prepará-las para o parto de forma mais acolhedora e humanizada. A programação contou com uma palestra da assistente social Jaqueline Domezi.

Além de destacar a importância da amamentação, seus benefícios no desenvolvimento da criança, em seu sistema respiratório, desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório, o encontro abordou informações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com os recém-nascidos, direitos trabalhistas das gestantes e puérperas, como identificar a violência obstétrica, entre outros pontos.

As gestantes interessadas em participar das visitas ao longo do ano devem se cadastrar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde serão encaminhadas e acolhidas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas). Após o agendamento da visita, a equipe do setor entrará em contato para confirmar a participação. Os encontros ocorrem quinzenalmente, sempre às quintas-feiras.

Sob coordenação do NAC, as orientações sobre a importância e os benefícios da amamentação, alusivas ao Agosto Dourado, foram intensificadas durante todo o mês, por meio dos Grupos de Gestantes, Salas de Espera Ativa, Programa QualiVida, Grupo Faça Saúde e Visitas de Gestantes à Maternidade, entre outras atividades, além de decoração especial alusiva ao tema e veiculação de vídeos educativos.

Campanha além da visita

A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha criada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês), e todo ano é celebrada entre os dias 1° e 7 de agosto. O objetivo é ampliar a visibilidade e promover informação acerca da importância da amamentação para as crianças, mães e familiares próximos.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei Federal nº 13.435/2017 que determina que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

Em Santa Bárbara, o mês “Agosto Dourado” passou a fazer parte oficialmente do Calendário Oficial do Município após a instituição da Lei Municipal nº 4.735 de 28 de novembro de 2025, sendo dedicado à realização de ações para a celebração da promoção, proteção e apoio do aleitamento materno durante todos os dias do referido mês.