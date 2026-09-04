1º Encontro Americana Inclusiva em Diálogo reúne 180 participantes em Americana

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Comitê Americana Inclusiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), promoveu, na manhã desta quarta-feira (3), o 1º Encontro Americana Inclusiva em Diálogo. O evento integrou a programação da campanha Setembro Verde e reuniu cerca de 180 representantes do poder público, profissionais da rede municipal, organizações da sociedade civil e membros da comunidade, no auditório da SASDH, no Jardim São Roque.

Com o tema “Atendimento Humanizado: Superando Barreiras Atitudinais no Atendimento à Pessoa com Deficiência”, o encontro teve como objetivo ampliar o debate sobre os direitos das pessoas com deficiência e fortalecer a construção de uma sociedade mais inclusiva.

Na ocasião, foi lançado o vídeo institucional “Atendimento Humanizado”, produzido pelo Comitê Americana Inclusiva. O material traz orientações voltadas ao atendimento à pessoa com deficiência, reforçando posturas fundamentais para um acolhimento respeitoso, acessível e humanizado.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, que representou o prefeito Chico Sardelli, destacou o compromisso do Programa Americana Inclusiva com a promoção permanente do atendimento humanizado. “Hoje é um dia muito importante, com a realização de mais uma ação do Programa Americana Inclusiva, implantado na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, que tem avançado nas políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. Esse encontro será o primeiro de muitos outros que iremos promover na cidade, visando à discussão sobre o tema, ao aperfeiçoamento do atendimento nos órgãos públicos e à sensibilização dos profissionais para promover a escuta, a acessibilidade e o acolhimento, para que todos possam se sentir parte da sociedade”, disse Juliani.

O programa “Americana Inclusiva – De Todos para Todos” foi lançado em dezembro de 2025 e contempla um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão social e acessibilidade.

A diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, ressaltou a importância da iniciativa. “Junto ao Programa Americana Inclusiva e à campanha Setembro Verde, temos o propósito de levar essa temática a todos, com ações realmente inclusivas dentro das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. O vídeo institucional, voltado ao aprimoramento do atendimento pelos servidores públicos, é um belo começo e integra um trabalho de dedicação das equipes de profissionais que certamente irá gerar muitos frutos”, afirmou Beatriz.

A programação também incluiu um painel temático sobre as “Barreiras Atitudinais no Atendimento à Pessoa com Deficiência”, promovendo o diálogo entre representantes do poder público e da sociedade civil. O objetivo foi ampliar a compreensão sobre as barreiras atitudinais e mostrar como mudanças simples podem contribuir para qualificar o atendimento prestado pelos serviços públicos municipais.

A presidente do CMDPD e coordenadora de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência da SASDH, Janaína Freitas de Oliveira, destacou o envolvimento dos servidores públicos e dos profissionais que atuam na área na promoção de um atendimento mais humanizado às pessoas com deficiência.

“Estamos vivenciando um momento histórico nessa construção tão importante para promover a inclusão no município. O funcionalismo público e os profissionais que atendem esse público receberam uma formação para aprimorar o atendimento humanizado na prestação de serviços à população, contribuindo com atitudes simples que podem fazer muita diferença na vida das pessoas”, reforçou Janaína.

O encontro contou ainda com apresentações dos corais da Escola Estadual Alcindo Soares do Nascimento e da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha, além da participação de dois intérpretes de Libras, cedidos pela Secretaria de Educação e pela empresa Libre-se, escola de aprendizado em Libras.

Participaram também representantes da Instituição Pernas da Alegria, do Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência (CPC), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE), da Guarda Municipal de Americana (Gama), entre outros convidados.

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